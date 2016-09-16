Поначалу все было прекрасно: популярный Эм-Си, по сути, рекламирует прекрасную шумоизоляцию и комфорт роскошного автомобиля. Сидя на заднем сиденье, он сочиняет очередную композицию. Если бы не одно но…

Многие музыканты расписываются в своей приверженности бренду Rolls-Royce, снимаясь в его рекламе, да и платят им за это, стоит полагать, совсем неплохо. Поскольку рэп по-прежнему в топе, то и участвовать в очередном ролике пригласили английского исполнителя Скепту (в миру — Джозеф Аденуга).

По сюжету он едет в Фантоме с ноутбуком на коленях и сочиняет очередной хит. Его путь лежит вдоль берегов озера Люцерн и через горы Швейцарии, а автомобиль движется настолько плавно и бесшумно, что от творчества ничто не отвлекает. Сам Скепта говорит об этом так: «Phantom удобный и тихий, идеальное место для создания музыки».

Однако через некоторое время компания была вынуждена удалить ролик с официальных страниц сетей Facebook и YouTube. Поводом стал протест, который предъявила Роллс-Ройсу автомобильная ассоциация, обратившая внимание на то, что рэп-исполнитель да и второй пассажир не пристегнуты.

Согласно швейцарскому законодательству, все обязаны пристегиваться в машине, за нарушение правила полагается солидный штраф до 200 швейцарских франков (около 12 тыс. рублей). Понятно, что в рекламе показывать такое и вовсе недопустимо — это пропаганда опасного вождения и подрывает репутацию бренда. Странно, как специалисты уважаемой автомобильной компании допустили такую оплошность. Президент автомобильной ассоциации Эдмунд Кинг заявил в связи с этим, что, возможно, Скепта и гениальный МС, но ему стоит переслушать собственную песню «Это небезопасно», прежде чем не пристегиваться в салоне автомобиля.