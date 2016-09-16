Пьяного судью на BMW сняли с должности

12 ноября этого года судья Азовского городского суда Ростовской области Александр Гудкин выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, в котором находились женщина и ребенок. После ДТП судья сменил на своей машине номера.

Ровно месяц назад «За рулем» рассказывал о скандальном ДТП в Азове, в котором получил травмы сидевший в Kia ребенок. Аварию спровоцировал предположительно нетрезвый водитель кроссовера BMW X3, судья Александр Гудкин. От медицинского освидетельствования он отказался, но, по словам очевидцев, у него были явные признаки опьянения: Гудкин вышел из машины пошатываясь и стал менять на ней номера, все это было снято на камеру. В полиции Гудкин объяснил свое странное поведение поднявшимся давлением и заявил, что за рулем был не он, а его сосед. Номера же судья сменил якобы потому, что его «знает весь город» и он не хотел привлекать лишнее внимание к своей персоне.

8 декабря этого года на заседании квалификационной коллегии судей Ростовской области Александр Гудкин был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением квалификационного класса судьи. Накануне Гудкин подал заявление о добровольной отставке, но коллегия его отклонила.

Следственный комитет в настоящее время проводит проверку по заявлению женщины-водителя Kia: она просит привлечь судью к уголовной ответственности по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», максимальное наказание по ней — один год лишения свободы.

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Фото, видео: YouTube