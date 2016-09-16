Новый Jeep Grand Commander: первые фото серийной машины

В объективы фотошпионов попал прототип нового внедорожника Jeep. Grand Commander — первая за долгое время модель американцев, которая сможет похвастать полноценным семиместным салоном.

Jeep Grand Commander
Jeep Grand Commander

Прошло всего несколько дней с момента, как в Сети оказались патентные изображения нового Jeep Grand Commander, а инженеры компании уже вывели его прототип на дороги общего пользования для испытаний.

Пока прототип сильно закамуфлирован: переднюю и заднюю части, где и скрывается все самое интересное, закрыли защитными чехлами, а на кузов нанесена маскировочная пленка. Впрочем, некоторые выводы можно сделать как на основе фотографий, так и рисунков.

Передняя часть Jeep Grand Commander действительно пересекается по форме с нынешним поколением Grand Cherokee, но у будущей новинки она более вертикальная и отвесная. По фотографиям можно с уверенностью сказать, что у Grand Commander будет полностью самобытный кузов, без заимствований у других моделей. По стилистике он будет пересекаться с концептом Jeep Yuntu, показанным компанией весной.

Jeep Grand Commander
Jeep Grand Commander

Обратите внимание на большой, нетипичный для внедорожников американской марки задний свес. Это косвенно говорит об очень просторном салоне, т.е. третий ряд у Grand Commander будет полноценным, а не рассчитанным исключительно на детей. Это дает повод рассуждать, что машину предложат и на других рынках, хотя изначально ее создают для Китая, второго по важности после США рынка для Jeep.

Jeep Grand Commander вторым, после нового поколения Wrangler, получит 2-литровую «турбочетверку» мощностью 272 л.с. с «мягкой» гибридной силовой системой, в которой электромотор отвечает за стартер и подпитку второстепенных потребителей, таких как кондиционер или аудиосистема. Если будет принято решение продавать Jeep Grand Commander и на других рынках, то он наверняка получит и обычные двигатели внутреннего сгорания. Не исключено также и появление на этой модели и полноценной гибридной системы от минивэна Chrysler Pacifica. Хотя бы потому, что другой у Fiat Chrysler Automobiles попросту нет. Она объединяет 3,6-литровый бензиновый V6, электромотор и блок батарей емкостью 16 киловатт-часов.

Официальная премьера Jeep Grand Commander должна состояться на автосалоне в Пекине в апреле 2018 года.

Новый Jeep Grand Commander: первые фото серийной машины

Фото: Autohome, Jeep

Новый Jeep Grand Commander: первые фото серийной машины
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые