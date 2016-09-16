Новый Jeep Grand Commander: первые фото серийной машины

В объективы фотошпионов попал прототип нового внедорожника Jeep. Grand Commander — первая за долгое время модель американцев, которая сможет похвастать полноценным семиместным салоном.

Jeep Grand Commander

Прошло всего несколько дней с момента, как в Сети оказались патентные изображения нового Jeep Grand Commander, а инженеры компании уже вывели его прототип на дороги общего пользования для испытаний.

Пока прототип сильно закамуфлирован: переднюю и заднюю части, где и скрывается все самое интересное, закрыли защитными чехлами, а на кузов нанесена маскировочная пленка. Впрочем, некоторые выводы можно сделать как на основе фотографий, так и рисунков.

Передняя часть Jeep Grand Commander действительно пересекается по форме с нынешним поколением Grand Cherokee, но у будущей новинки она более вертикальная и отвесная. По фотографиям можно с уверенностью сказать, что у Grand Commander будет полностью самобытный кузов, без заимствований у других моделей. По стилистике он будет пересекаться с концептом Jeep Yuntu, показанным компанией весной.

Jeep Grand Commander

Обратите внимание на большой, нетипичный для внедорожников американской марки задний свес. Это косвенно говорит об очень просторном салоне, т.е. третий ряд у Grand Commander будет полноценным, а не рассчитанным исключительно на детей. Это дает повод рассуждать, что машину предложат и на других рынках, хотя изначально ее создают для Китая, второго по важности после США рынка для Jeep.

Jeep Grand Commander вторым, после нового поколения Wrangler, получит 2-литровую «турбочетверку» мощностью 272 л.с. с «мягкой» гибридной силовой системой, в которой электромотор отвечает за стартер и подпитку второстепенных потребителей, таких как кондиционер или аудиосистема. Если будет принято решение продавать Jeep Grand Commander и на других рынках, то он наверняка получит и обычные двигатели внутреннего сгорания. Не исключено также и появление на этой модели и полноценной гибридной системы от минивэна Chrysler Pacifica. Хотя бы потому, что другой у Fiat Chrysler Automobiles попросту нет. Она объединяет 3,6-литровый бензиновый V6, электромотор и блок батарей емкостью 16 киловатт-часов.

Официальная премьера Jeep Grand Commander должна состояться на автосалоне в Пекине в апреле 2018 года.

Фото: Autohome, Jeep