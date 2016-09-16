Uber списал с пассажира 18,5 тыс. долларов. Как такое возможно?!

Огромную сумму популярный сервис заказа такси снял со счета канадского пассажира за рядовую 21-минутную поездку. Как такое могло произойти, в Убере не знают...

Не зря многие российские пользователи Убера и аналогичных сервисов извоза предпочитают расплачиваться за поездки наличными. Мало ли что, как говорится: чем меньше программ имеют доступ к твоему банковскому счету, тем спокойнее. После произошедшей в Канаде истории число противников онлайн-платежей наверняка вырастет.

Житель города Торонто совершил с помощью сервиса Uber дежурную 21-минутную поездку, красная цена которой в час пик составляет 16 канадских долларов (738 рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ). Немудрено, что пассажир был шокирован, когда обнаружил, что счет за это небольшое путешествие составил 18 518 долларов и 50 центов (это без малого 855 тысяч рублей)! Мужчина, разумеется, тут же начал звонить в службу поддержки Убера, чтобы вернуть деньги, но фирма внезапно перестала отвечать на звонки. Лишь раструбив о своей беде через Twitter, канадцу удалось обратить на себя внимание компании. Деньги ему впоследствии вернули.

Корреспондент американской интернет-газеты Slate запросил в пресс-службе Убера комментарий по поводу этой истории. Там подтвердили, что прогремевший в Твиттере инцидент действительно имел место, и что компания извинилась перед клиентом и вернула ему ошибочно снятые со счета деньги. В Убере, однако, так и не смогли сказать, почему именно произошел сбой и кто в нем виноват. Мол, по факту происшествия ведется проверка, по результатам которой будут приняты меры по предотвращению подобных сбоев в системе начисления платежей.

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