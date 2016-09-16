Какой хороший друг! Начальник ГИБДД подчищал базу данных

Махинации с базой данных правонарушений выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального МВД. Они установили, что в период с ноября 2016 года по июнь 2017 года 31-летний начальник ГИБДД Учалинского района Республики Башкортостан минимум семь раз давал указания подчиненным удалить из базы информацию о совершенных его знакомыми нарушениях правил дорожного движения.
Услужливый гаишник уже уволен по отрицательным основаниям из правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан. Если вина начальника ГИБДД будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, следственные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
- В октябре на пять лет сел один из начальников московской Госавтоинспекции, пытавшийся «отмазать» от уголовного преследования своих коллег-взяточников.
- Также в октябре под суд пошел сотрудник ГИБДД Санкт-Петербурга, который за взятки оформлял фиктивные ДТП.
Фото: depositphotos.com
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