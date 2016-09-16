Под отзыв попали новенькие рестайлинговые пикапы с дизельными моторами V6, проданные на нашем рынке официальными дилерами в 2017 году. На них необходимо доработать магистраль гидроусилителя рулевого управления.

После рестайлинга у Амарока появилась модификация с мощным 6-цилиндровым турбодизелем, и именно у нее обнаружена досадная конструктивная недоработка. Как оказалось, обратный шланг гидроусилителя может перетереться о хомут соседнего шланга или кромку кузова в районе колесной ниши, в связи с чем существует риск утечки масла из гидравлической системы.

Всего под отзыв попали 137 пикапов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев установят на обратную магистраль гироусилителя защитное резиновое кольцо и отрегулируют положение хомута на соседнем шланге так, чтобы он вступал в контакт с другими узлами.

На прошлой неделе Volkswagen объявил об отзыве в России седанов Polo калужской сборки из-за дефектных стартеров.

В сентябре с нашего рынка отзывали микроавтобусы VW Multivan двух поколений (T5 и T6): на них обнаружены дефектные поликлиновые ремни.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen