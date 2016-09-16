Водители пикапов VW Amarok могут остаться без руля — отзыв в России

Под отзыв попали новенькие рестайлинговые пикапы с дизельными моторами V6, проданные на нашем рынке официальными дилерами в 2017 году. На них необходимо доработать магистраль гидроусилителя рулевого управления.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok

Volkswagen > Amarok

После рестайлинга у Амарока появилась модификация с мощным 6-цилиндровым турбодизелем, и именно у нее обнаружена досадная конструктивная недоработка. Как оказалось, обратный шланг гидроусилителя может перетереться о хомут соседнего шланга или кромку кузова в районе колесной ниши, в связи с чем существует риск утечки масла из гидравлической системы.

Всего под отзыв попали 137 пикапов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев установят на обратную магистраль гироусилителя защитное резиновое кольцо и отрегулируют положение хомута на соседнем шланге так, чтобы он вступал в контакт с другими узлами.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

Volkswagen 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сил...

Недостатки:

Слишком легковой, пикап 4*4 — белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой мину...

Комментарий:

На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел — отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.

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