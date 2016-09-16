Моя борьба: пенсионер уничтожил 6 дорожных камер

Комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения раздражают не только российских водителей. Немецкий пенсионер устроил настоящую революцию в своем городке, за ночь уничтожив шесть камер.

В полиции пока не дают комментариев, с чего вдруг 63-летний житель Гернсхайма отправился в крестовый поход против комплексов фотовидеофиксации в своем родном городе. Начав уничтожать камеры в понедельник вечером, он успокоился только к утру вторника.

Всего было уничтожено шесть комплексов, все они фиксировали нарушения скоростного режима на городских улицах. В полиции журналу Focus заявили, что приблизительный ущерб составляет более 100 тысяч евро.

Ну а ремонтным и коммунальным службам теперь предстоит нелегкая работа: пенсионер не просто ломал камеры, а буквально выкорчевывал их вместе с фундаментом с помощью принадлежащего ему трактора.

В полиции пока не дают подробных комментариев, заявив лишь, что ведут расследование. Сам же пенсионер отпущен под подписку о невыезде. Собственно, теперь пожилому немцу кроме штрафа и выплаты компенсации за ремонт комплексов грозит и уголовное наказание.

В российском Омске камеры тоже не любят. Да так, что охранять их подрядились казаки. Впрочем, и они не особо спасают, так как начальник местного ГИБДД воззвал к совести автолюбителей.

А в Дагестане камеры попросту отключили за неуплату. Теперь власти региона экстренно ищут деньги, чтобы погасить задолженность перед подрядчиком.

Фото: Focus