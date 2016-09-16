Находка пограничников: ребенка спрятали в передней панели BMW X5

На контрольно-пропускном пункте между Марокко и Мелильей нашли ребенка, которого пытались нелегально ввезти в Испанию, спрятав в панели автомобиля в районе перчаточного ящика. Кому такая пытка могла прийти в голову?

На КПП на границе между Марокко и североафриканским анклавом Испании в Мелилье пограничники остановили BMW X5 с марокканскими номерами, чтобы осмотреть автомобиль и проверить документы у водителя — 65-летнего пенсионера. Мужчину попросили открыть багажник, бардачок — все оказалось в порядке. Но потом, согласно процедуре осмотра, машину проверили специальным прибором, улавливающим сердцебиение. Его используют для выявления людей, незаконно пересекающих границу. Прибор уловил слабый ритм сердца, и это озадачило офицера. Начались поиски, и наконец, внутри передней панели, в районе бардачка был найден 12-летний подросток, сообщает The Sun. Пограничник быстро сорвал панель и помог мальчику выбраться из заточения.

У бедолаги-пассажира онемели конечности, он был дезориентирован и находился в полуобморочном состоянии. Находясь в замкнутом пространстве, подросток из всех сил пытался дышать. Неизвестно, как долго он ехал в таком положении, медицинскую помощь ему оказали прямо на месте.

Водителя автомобиля арестовали, и скоро он предстанет перед судом за попытку незаконного провоза человека. Очевидно, что автомобиль был специально подготовлен (укреплена панель), и, возможно, пенсионер превратил перевозку детей в бизнес. В этом теперь предстоит разобраться местной полиции.

В России был похожий случай: 16 граждан Узбекистана пытались нелегально проникнуть в Россию минуя пограничный контроль. Они прятались в тайнике, оборудованном в подполе прицепа грузовика MAN, под 20 тоннами лука.

Фото: Guardia Civil