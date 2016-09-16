«Хочу как у Путина»: очередь за автомобилями «Кортежа»

Однако частным клиентам придется подождать: весь производственный заказ на следующий год уже расписан. Все автомобили, которые будут собраны в рамках проекта «Кортеж» в 2018 году, предназначены Федеральной службе охраны.
Потом только начнется производство коммерческих серий. Причем машины по своей эксклюзивности, обещают производители, не уступят Rolls-Royce и Bentley. В год НАМИ, который является генподрядчиком и исполнителем проекта, планирует выпускать не более 300 автомобилей.
«Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic (маркетинговое исследование авторынка, которое предполагает тест-драйвы и опросы целевой аудитории), — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров газете „Известия“. — Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки».
По словам чиновника, у министерства уже есть понимание того, как загрузить производство и на следующий год. В будущем автомобили проекта «Кортеж» планируется и экспортировать, но только после насыщения внутреннего рынка.
Публичный дебют «Кортежа» может состояться весной 2018 года. Как ожидается, на лимузине российского производства на инаугурацию приедет новый президент страны.
- Недавно стартовало предсерийное производство машин проекта «Кортеж».
- Для автомобилей «президентской линейки» предусмотрены три мотора: 12-цилиндровый турбированный мощностью 850 л.с; V8 мощностью 650 л.с. и рядный 4-цилиндровый в 250 л.с.
- На этой же платформе планируется запустить и внедорожник в доступном, эконом-исполнении. Произойдет это на втором этапе развития проекта. Таких машин планируется собирать около 5 тыс. в год, но займется этим уже не НАМИ, а некий партнер предприятия. Он пока не назван, но интерес проявили и ГАЗ, и Sollers.
- В декабре этого года 16 машин проекта «Кортеж» передадут на испытания в ФСО. Хотя сначала планировали изготовить для тест-драйва 14 автомобилей.
Фото: ФИПС
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