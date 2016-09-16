«Хочу как у Путина»: очередь за автомобилями «Кортежа»

Машины проекта «Кортеж», которые создаются для высшего руководства страны, будут доступны и частным покупателям. По словам министра промышленности России Дениса Мантурова, интерес к ним большой.

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Однако частным клиентам придется подождать: весь производственный заказ на следующий год уже расписан. Все автомобили, которые будут собраны в рамках проекта «Кортеж» в 2018 году, предназначены Федеральной службе охраны.

Потом только начнется производство коммерческих серий. Причем машины по своей эксклюзивности, обещают производители, не уступят Rolls-Royce и Bentley. В год НАМИ, который является генподрядчиком и исполнителем проекта, планирует выпускать не более 300 автомобилей.

«Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic (маркетинговое исследование авторынка, которое предполагает тест-драйвы и опросы целевой аудитории), — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров газете „Известия“. — Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки».

По словам чиновника, у министерства уже есть понимание того, как загрузить производство и на следующий год. В будущем автомобили проекта «Кортеж» планируется и экспортировать, но только после насыщения внутреннего рынка.

Публичный дебют «Кортежа» может состояться весной 2018 года. Как ожидается, на лимузине российского производства на инаугурацию приедет новый президент страны.

Фото: ФИПС

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