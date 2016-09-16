«Хочу как у Путина»: очередь за автомобилями «Кортежа»

Машины проекта «Кортеж», которые создаются для высшего руководства страны, будут доступны и частным покупателям. По словам министра промышленности России Дениса Мантурова, интерес к ним большой.

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Однако частным клиентам придется подождать: весь производственный заказ на следующий год уже расписан. Все автомобили, которые будут собраны в рамках проекта «Кортеж» в 2018 году, предназначены Федеральной службе охраны.

Потом только начнется производство коммерческих серий. Причем машины по своей эксклюзивности, обещают производители, не уступят Rolls-Royce и Bentley. В год НАМИ, который является генподрядчиком и исполнителем проекта, планирует выпускать не более 300 автомобилей.

«Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic (маркетинговое исследование авторынка, которое предполагает тест-драйвы и опросы целевой аудитории), — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров газете „Известия“. — Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки».

По словам чиновника, у министерства уже есть понимание того, как загрузить производство и на следующий год. В будущем автомобили проекта «Кортеж» планируется и экспортировать, но только после насыщения внутреннего рынка.

Публичный дебют «Кортежа» может состояться весной 2018 года. Как ожидается, на лимузине российского производства на инаугурацию приедет новый президент страны.

Недавно стартовало предсерийное производство машин проекта «Кортеж».

Для автомобилей «президентской линейки» предусмотрены три мотора: 12-цилиндровый турбированный мощностью 850 л.с; V8 мощностью 650 л.с. и рядный 4-цилиндровый в 250 л.с.

На этой же платформе планируется запустить и внедорожник в доступном, эконом-исполнении. Произойдет это на втором этапе развития проекта. Таких машин планируется собирать около 5 тыс. в год, но займется этим уже не НАМИ, а некий партнер предприятия. Он пока не назван, но интерес проявили и ГАЗ, и Sollers.

В декабре этого года 16 машин проекта «Кортеж» передадут на испытания в ФСО. Хотя сначала планировали изготовить для тест-драйва 14 автомобилей.

Фото: ФИПС