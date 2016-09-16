Новый Mercedes-Benz G-класса: первые фотографии

Автоконцерн Daimler взял моду представлять новые модели с панели приборов. Вот и на новый Гелендваген нам предложили сначала взглянуть изнутри. Полноценная премьера состоится в январе на автосалоне в Детройте.

Ортодоксальных поклонников марки Mercedes-Benz уже порядком утомила общая для немецкого автопрома тенденция заменять классические аналоговые приборы нарисованными на экране — эта участь постигла даже младшее мерседесовское семейство А-класса. Но для Гелендвагена сделали исключение! Базовая версия внедорожника нового поколения сохранила аналоговые «банки» спидометра и тахометра. Правда, врезаны они все равно в широкую доску, которая в топовых исполнениях представляет собой один большой «телевизор», состоящий из двух 12,3-дюймовых дисплеев: левый показывает приборы, правый отвечает за музыку, навигацию и прочие развлечения.

Из родовых признаков Гелендвагена дизайнеры сохранили вертикально ориентированные дверные ручки, кнопки стеклоподъемников на подоконниках, пассажирский горизонтальный поручень на передней панели, три крупные кнопки управления блокировками дифференциалов на центральной консоли. Из нововведений, помимо планшетов, отметим переехавший на рулевую колонку селектор режимов АКП, руль с сенсорными спицами от рестайлингового S-класса и типовый для последних Мерседесов модуль управления мультимедийной системой на центральной консоли — шайба, накрытая сенсорным капюшоном.

Материалы отделки стали более изысканными, но дух кондовости, в самом хорошем смысле этого слова, из салона G—класса не выветрился. Разработчики даже специально сохранили лязгающий звук закрывания дверей — он должен напоминать владельцу о том, что новый Гелендваген сохранил лучшие черты своих предков и по-прежнему не боится настоящего бездорожья. Специально для нового поколения внедорожника разработаны оригинальные интерьерные эмблемы с надписью «Schöckl proved», которая переводится как «проверено на Шёкле». Шёкль — гора в Австрии к северу от Гратца, в окрестностях которой испытывался новый Гелендваген.

Салон нового G-класса по сравнению с предшественником стал просторнее по всем направлениям: например, запас пространства для коленей пассажиров на заденем сиденье увеличился сразу на 150 мм, свободнее стало в плечах — на 38 мм спереди и на 27 мм сзади. Сиденья полностью новые, мультиконтурные, с вентиляцией и подогревом. Базовая аудиосистема имеет семь громкоговорителей, в виде опции предложат «музыку» Burmester с 560-ваттным усилителем и 16 динамиками.

О «железе» пока ничего официально не сообщается, но, согласно многочисленным утечкам, новый Гелендваген получил переднюю независимую подвеску и реечный рулевой механизм, стал легче предшественника минимум на 150 кг. Геометрическая проходимость, по слухам, улучшилась. Так ли это, узнаем совсем скоро: автосалон в Детройте откроет свои двери для прессы 14 января 2018 года.

В сентябре на автосалоне во Франкфурте фирма Brabus представила самое мощное исполнение Гелендвагена уходящего поколения — внедорожник снабдили 900-сильным мотором!

В октябре итальянское ателье Ares Design представило внедорожник X-Raid на базе Мерседеса G-класса. Уникальный кузов из карбона и алюминия позволил сделать машину на 200 кг легче оригинала!

Фото: Daimler