В России пытались продать Bentley за биткоины. Прокуратура не разрешила

55 биткоинов просил красноярский автосалон за роскошный британский седан Bentley Flying Spur. По настоянию прокуратуры объявление с диковинным ценником было удалено.

О биткоинах теперь знает каждая домохозяйка, ведь они сулят доход больше, чем «МММ» в лихие 90-е! Многие финансовые эксперты полагают, что биткоины — такая же опасная для вкладчиков пирамида, как фирма Мавроди, и рано или поздно она развалится, но пока что стоимость биткоина растет как на дрожжах: +160% только за последний месяц! На момент нашей публикации стоимость одного биткоина превысила 17 тысяч долларов, или 1 млн рублей. Соответственно, за Bentley Flying Spur продавец из Красноярска просил более 55 млн рублей — цена явно завышена!

Впрочем, не спекулятивный ценник привлек внимание областной прокуратуры, а именно сам факт его номинирования в биткоинах. Это нарушение Гражданского кодекса РФ, о котором и был предупрежден директор автосалона, цитируем сообщение пресс-службы ведомства:

«Согласно статьям 140 и 317 Гражданского кодекса РФ денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве, которым на территории России является рубль. Возможность совершения сделок в иностранной валюте предоставлена, но в предусмотренных законом случаях.

Вместе с тем выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Факт продажи иномарки за биткоины не зафиксирован, а потому автосалон не понесет наказание. Объявление с криптовалютным ценником, размещенное в интернете, было удалено.

В конце августа Ульяновский автозавод анонсировал продажи своих внедорожников за криптовалюту, но не за биткоины, а за биокоины. Впрочем, на тот момент речь шла исключительно о маркетинговом приеме, а не о реальных продажах — под биокоинами подразумевались баллы системы лояльности.

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Фото: Bentley