Возможно короткое замыкание: в России отзывают Subaru WRX STI

Росстандарт информирует об отзыве спортивных седанов Subaru. К короткому замыканию может привести неисправность в аудиосистеме.

Японская Subaru отзывает на российском рынке 28 спортивных седанов Subaru WRX STI. Под сервисную кампанию попали автомобили, реализованные на нашем рынке с 2014 по 2016 год. Причиной стал возможный дефект аудиосистемы — в цепи низкочастотного динамика не исключено короткое замыкание.

Автовладельцев просят заехать в ближайшие дилерские центры для осмотра автомобилей, и если такая неисправность будет выявлена, на машине заменят низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы.

Дилеры уведомят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости провести ремонтные работы. Выяснить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, можно не дожидаясь приглашения — сверив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта. Если автомобиль участвует в сервисной кампании, достаточно лишь записаться на ремонт у ближайшего дилера — все работы проводятся бесплатно.

В головном офисе компании Subaru в Японии недавно разгорелся настоящий скандал: минтранс страны обратил внимание на то, что на линии контроля качества автомобилей работают несертифицированные сотрудники.

В июне этого года под отзыв попали модели Impreza и Forester, реализованные с сентября 2007 года по октябрь 2010-го. Причина банальна — смертельно опасные аэрбэги Takata.

Фото: Subaru