Новые тесты Euro NCAP: труп в Дастере и первый «0» за безопасность

Под занавес 2017-го комитет Euro NCAP разбил 15 автомобилей, в том числе кроссовер Dacia Duster второго поколения и актуальные для России BMW 6-й серии GT, DS 3, Jaguar F-Pace и Kia Stinger. Увы, сохранить людям жизнь в типовых авариях удалось далеко не всем испытуемым.

Давненько у Euro NCAP не было столь разгромной сессии краш-тестов. Результаты особенно удручают на фоне крайне удачных ноябрьских испытаний, в которых все машины-участники получили максимальный 5-звездный рейтинг, и нам оставалось комментировать лишь отдельные неприятные нюансы.

Dacia Duster

В сегодняшнем обзоре мы заострим внимание на моделях, актуальных для российского рынка, к которым косвенно можно отнести и выпускаемый в Румынии кроссовер Dacia Duster второго поколения — одноименная модель марки Renault рано или поздно появится в нашей стране. И хочется верить, что французская фирма к тому времени доработает конструкцию кузова, так как в текущем виде новый Duster сложно назвать безопасным.

При фронтальном ударе на скорости 50 км/ч о жесткий барьер голова водителя-манекена испытала смертельно опасный красный уровень перегрузок — вероятность летального исхода очень высока. Пассажир на заднем сиденье при таком ударе, скорее всего, выживет: все нагрузки — в безопасных зеленой и желтой зонах, лишь голову эксперты окрасили в протоколе оранжевым цветом из-за слишком сильного ее смещения вперед.

Удар на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением деформируемый барьер Duster выдержал лучше: в отчете отмечена лишь неудачная геометрия передней панели, грозящая травмами коленям и бедрам водителя. Также при этом ударе на «троечку» (оранжевый цвет, пограничный уровень нагрузок) оценена защита грудной клетки 6-летнего манекена-ребенка, сидевшего за водителем в специальном кресле.

С боковыми ударами новый Duster справился хорошо, замечаний нет, а вот защита от хлыстовых оставляет желать лучшего — оранжевый уровень опасности на всех сиденьях.

Современных ассистентов водителя румынский кроссовер не предлагает, но его итоговый рейтинг все же составил условно приличные три звезды.

Новая «шестерка» BMW в пятидверном кузове продается в России с ноября. Эксперты Euro NCAP присудили ей максимальный 5-звездный рейтинг, но с краш-тестами баварская модель справилась далеко не блестяще. При фронтальных ударах у машины слишком поздно раскрылась коленная подушка безопасности, из-за чего оценка за защиту коленей и бедер была снижена. На «троечку» оценена защита шеи водителя, груди пассажира на заднем сиденье и груди 6-летнего ребенка.

Боковой удар о столб «шестерка» и вовсе провалила: на грудной клетке манекена зафиксирован максимальный, красный уровень нагрузок — переломы ребер и тяжелые травмы внутренних органов практически неизбежны.

Модернизированный французский хэтчбек DS 3 начал продаваться в нашей стране еще год назад. Увы, для премиум-сегмента, в котором позиционируется эта модель, уровень безопасности низкий: 3 звезды итогового рейтинга и как минимум один труп в салоне по результатам краш-тестов. DS 3 провалил фронтальный удар о стену: голова и грудь пассажира на заднем сиденье испытали перегрузки, практически несовместимые с жизнью — красный уровень опасности. Непросто будет выжить и водителю: датчики зафиксировали повышенный коричневый уровень нагрузок на грудную клетку — это означает большой риск получения переломов ребер и травм внутренних органов.

При фронтальном ударе о деформируемый барьер почти гарантирован перелом шеи 10-летнему ребенку на заднем сиденье — красный уровень нагрузок, грудь его 6-летнего соседа тоже находится под угрозой — пограничный оранжевый уровень опасности. Защита от хлыстовых травм оценена на «троечку», а вот боковые краш-тесты «француз» прошел на «пятерку» — замечаний нет.

Среднеразмерный спортивный кроссовер Jaguar F-Pace уже хорошо известен в России, но эксперты Euro NCAP добрались до него только сейчас. 5 звезд итогового рейтинга «британец» заслужил честно, но есть пара досадных оранжевых пятен: пограничный уровень нагрузок зафиксирован на груди сидящего сзади пассажира при фронтальном ударе о стену и на шее 10-летнего манекена-ребенка при фронтальном ударе о деформируемый барьер. Также на «троечку» оценена защита от хлыстовых травм на заднем сиденье.

Стильный фастбек Kia Stinger приедет в нашу страну в первом квартале 2018 года. С безопасностью у него все очень неплохо: автомобиль отлично защищает взрослых людей при фронтальных и боковых ударах. Детям повезло меньше: датчики шеи и груди 10-летнего манекена зафиксировали при фронтальном ударе пограничный оранжевый уровень нагрузок. Геометрия подголовников на заднем сиденье у Стингера оказалась неудачной — эксперты оценили их на «троечку». И все же итоговый 5-звездный рейтинг корейский автомобиль вполне заслужил.

Остальных участников этой сессии краш-тестов мы подробно разбирать не будем, за исключением Фиата Пунто — это единственный за всю историю Euro NCAP автомобиль, не заработавший по итогам испытаний ни одной звезды!

Третье поколение итальянского субкомпактного хэтчбека выпускается с 2005 года, и, несмотря на череду пережитых обновлений, современным представлениям о безопасности не соответствует. О столб Fiat Punto вообще не били, так как конструкцией в принципе не предусмотрены боковые подушки безопасности на уровне груди и таза. При фронтальном ударе о деформируемый барьер водитель и передний пассажир более-менее целы (нагрузки не выше оранжевого уровня), а вот шея сидевшего сзади 10-летнего манекена-ребенка испытала смертельно опасный, красный уровень нагрузок. Не повезло при боковом ударе о сминаемый барьер и 6-летней кукле: красный уровень нагрузок на груди и повышенный, коричневый на голове. Также коричневым цветом пришлось окрасить грудную клетку взрослого манекена на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену. Защита от хлыстовых травм на заднем сиденье признана неудовлетворительной — красный уровень опасности.

В принципе, для машины, разработанной 15 лет назад, силовая структура кузова Punto не так уж и плоха, но специфика актуальной системы начисления оценок Euro NCAP не позволила присудить «итальянцу» ни одной звезды. Что ж, Фиату давно пора предложить в В-классе новую модель!

Alfa Romeo Giulietta машина тоже немолодая — выпускается с 2010 года. Эксперты Euro NCAP присудили ей три звезды, отметив плохую защиту от хлыстовых травм на заднем сиденье, слабую защиту пассажиров при фронтальном ударе о стену и отсутствие современных электронных ассистентов водителя.

Компактвэн Ford C-MAX и его удлиненная версия с приставкой Grand в России на данный момент официально не представлены. Эксперты Euro NCAP присудили этим семейным машинам лишь три звезды рейтинга. При фронтальном ударе о стену у сидящего на заднем сиденье пассажира зафиксирован максимальный, красный уровень нагрузок на грудной клетке. Фронтальный удар о деформируемый барьер грозит сидящему во втором ряду 10-летнему ребенку переломом шеи.

Новый субкомпактный паркетник Hyundai Kona в нашу страну не приедет — у нас есть Creta. Порадуемся за европейцев: Kona заработала 5 звезд рейтинга Euro NCAP без каких-либо серьезных оговорок. То же самое можно сказать о родственнике Коны — кроссовере Kia Stonic.

Продающийся в Европе китайский кроссовер MG ZS провалил фронтальный удар о стену и совсем не бережет детей, но эксперты Euro NCAP все же присудили ему три звезды итогового рейтинга.

Хэтчбек А-класса Opel Karl «убил» манекена-водителя при боковом ударе о столб (датчики головы зафиксировали критические перегрузки) и «сломал» шею 10-летней кукле при фронтальном ударе о сминаемый барьер. Итоговый рейтинг — 3 звезды.

Еще один маленький хэтчбек — Toyota Aygo — благодаря опциональным системам активной безопасности заработал 4 звезды рейтинга, но с краш-тестами справился плохо: привез труп пассажира на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену (голова и грудь в протоколе окрашены красным цветом). Рискует погибнуть при боковом ударе о деформируемый барьер и 10-летний ребенок — зафиксирован красный уровень нагрузок на грудной клетке.

Более крупный и современный хэтчбек Toyota Yaris защищает своих седоков лучше: смертельно опасных уровней нагрузок во время краш-тестов не зафиксировано. Итоговый рейтинг — 5 звезд.

С другими материалами, посвященными краш-тестам Euro NCAP, можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP