Накануне депутаты приняли в первом чтении поправки к КоАП, вводящие норму содержания алкоголя в крови водителя при проверке на состояние опьянения. Обсуждение законопроекта вызвало бурные дискуссии у народных избранников.

Законопроект подготовлен МВД и вводит максимальное содержание алкоголя в крови у водителя. Оно не должно превышать 0,3 грамма на литр крови. Такие поправки понадобились для того, чтобы определить, находился ли водитель в состоянии опьянения после ДТП в случае, если он в бессознательном состоянии. А также для того, чтобы проверять водителей, когда они не могут сдать анализ мочи.

Водитель и сегодня должен сдавать кровь. По действующему приказу Минздрава, анализ крови берется в двух вышеперечисленных случаях. Однако результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательства опьянения водителя: по действующему КоАП наказание предусмотрено только за наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Именно обнаружившийся пробел в законодательстве и вызвал бурю эмоций у депутатов. Ведь надобности в поправках не было, если бы четыре года назад, когда принимался закон о так называемой погрешности алкотестера, который ввел норму в 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, депутаты сразу оговорили в законе и необходимость анализа крови.

Вначале некоторые народные избранники попытались обвинить во всем МВД, пишет «КоммерсантЪ», которое «пропустило тысячи пьяных». Но представитель ведомства напомнил депутатам, что закон принимала Госдума, и ошибка лежит на всех.

Автор большинства «водительских» поправок в законодательство, зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков во всем винит Минздрав, который мог бы все урегулировать своим приказом, и сетует, что из Госдумы делают «химико-техническую лабораторию».

Обычно основным является второе чтение, однако в данном случае второе и третье чтения будут чисто техническими: поправки выверены и согласованы с правительством. Вступят они в силу через 90 дней после принятия закона. Депутаты и Совфед вполне успеют провести все необходимые процедуры еще до Нового года.

Инициатива ввести норму содержания алкоголя в крови принадлежит МВД, которое в феврале подготовило соответствующий законопроект.

Позднее в Минздраве высказались за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.

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