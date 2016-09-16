УАЗ Патриот: новая раздатка и никакого автомата

В базе данных Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное Ульяновскому автозаводу на внедорожник Patriot. Все отличия от старого — в появлении новой раздаточной коробки.
Раздатка предлагается от индийской Divgi Warner. Ее низшее передаточное число чуть меньше, чем у Hyundai Dymos, которой до сих пор оснащались все версии Патриота, кроме «Классика» (у него отечественная разработка с низшей передачей 1,94) — 2,48 против 2,52. Как и корейская коробка китайского производства, она имеет функцию электронного включения.
Вероятнее всего, коробка Divgi Warner, созданная известной компанией BorgWarner, придет на смену именно Hyundai Dymos: представители завода не раз жаловались на ее высокую цену.
А вот об автоматической трансмиссии на ульяновском внедорожнике, похоже, можно забыть. В последнее время в соцсетях активно муссируются слухи о тестах Патриота с АКП, но представители завода в беседе с «За рулем» их опровергли. «Автоматическая трансмиссия если и появится, то не в ближайшее время, точно не в ближайших обновлениях автомобиля», — отметил PR-менеджер УАЗ Алексей Дмитриев.
- УАЗ намерен к 2022 году запустить в производство два новых двигателя объемом 2,3 и 2,5 литра
- На базе Патриота делают и эксклюзивные модификации. Например, парадные кабриолеты.
- В конце октября УАЗ сертифицировал Патриот со штатной электрической лебедкой.
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Фото: УАЗ
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