Nissan сделал самую маленькую в мире автомойку

Автомойка для игрушечных автомобилей? Но зачем? Чтобы настоящие служили дольше!

Миниатюрная мойка размером с машину для изготовления попкорна работает с недавнего времени в исследовательском центре Nissan, что расположен в районе Фармингтон Хилс Детройта (США, штат Мичиган). Вращающаяся щетка с грубой щетиной имитирует работу настоящей автоматической мойки — такие очень распространены в Америке. Представленный на видео спорткар Nissan 370Z в масштабе 1:16 используется лишь для демонстрации, а на самом деле испытатели помещают в мойку прямоугольные пластины с нанесенным на них лакокрасочным покрытием настоящего автомобиля, которое необходимо проверить на износостойкость.

Пудра, которой в ролике посыпают игрушечную машинку, — это специально заготовленная лаборантами «грязь Аризоны», состоящая в основном из мелких частичек песка, усиливающих абразивное воздействие на краску при мойке. Щетка вращается со скоростью 180 об/мин и как бы похлопывает по тестовому образцу. Задача химиков — сделать такое лакокрасочное покрытие, которое выдерживало бы многократные экзекуции в автоматических мойках, а автомобиль выглядел как новый даже после нескольких лет эксплуатации.

О том, как правильно полировать кузов, чтобы вернуть ему первоначальный блеск, читайте в материале нашего эксперта.

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Фото, видео: Nissan