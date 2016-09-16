Магистр Йода или Дарт Вейдер: какой голос у вашего навигатора?

В Москве магистра Йоду и светлую сторону выбирают чаще, владыку ситхов (Дарта Вейдера) назначили своим штурманом 37% водителей. Герои «Звездных войн» подсказывают дорогу в мобильном приложении с ноября, но можно выбрать и другой известный голос, например, Фёдора Бондарчука, Василия Уткина, Гарика Харламова, Басты или Оптимуса Прайма.
«Темные» и «светлые» города России (% от пользователей, выбравших голос из «Звездных войн»)
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Среди знаменитостей победил голос Бондарчука — его предпочли 29% москвичей, выбравших необычного штурмана. На втором месте по популярности Василий Уткин — его в Москве просят подсказать дорогу чаще, чем в других городах России. Носитель Матрицы Лидерства Оптимус Прайм заинтересовал 14% пользователей Яндекс.Навигатора, еще 7% отдали предпочтение рэперу Басте и 9% — Гарику Харламову.
Звездные голоса в Москве (% от пользователей, выбравших одну из знаменитостей)
Рядовым штурманом, голос которого предлагают при установке приложения, является диктор Оксана, в Москве 67% пользователей так с ней и остаются. Есть еще голос Дмитрия и синтезированный системный голос, но их выбирают реже.
Справка
Яндекс.Навигатор — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android, прокладывающее маршруты в объезд пробок. Ежемесячно в России им пользуются почти 14 млн человек. Навигатор также работает в Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах.
- Недавно компания Яндекс составила список наиболее популярных запросов пользователей Рунета. Среди автомобильных тем: «Форсаж-8» и знак «Ш».
- В октябре этого года Яндекс.Карты рассказали нам, где в России находятся самые короткие, длинные, извилистые и т.д. улицы. А также какие названия встречаются чаще других.
- С некоторых пор для постройки маршрута Яндекс.Навигатору не нужен интернет, и если он вдруг неожиданно пропадет в пути, приложение не «растеряется».
Фото: IMDB
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