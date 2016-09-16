Как ГИБДД ловила водителей, не пропускающих скорую. Итоги одного рейда

Своеобразный рейд по выявлению автолюбителей, не пропускающих кареты скорой помощи, устроили в Екатеринбурге. Там просто смоделировали ситуацию — на крючок попалось 29 нарушителей.

Рейд проходил два дня: по улицам курсировал автомобиль «03» с включенными звуковыми и световыми сигналами, а в некотором отдалении от него ехал экипаж ГИБДД. Весь процесс снимался на видео.

В результате рейда удалось задержать 29 нарушителей. На них завели административные дела — им грозит штраф 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, сообщает региональный сайт e1.ru.

Согласно пунктам 3.2 и 3.3 Правил дорожного движения:

«При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости».

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

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