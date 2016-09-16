Глава Минпромторга: «Мы продолжим стимулировать спрос на автомобили!»

О мерах поддержки российского автопрома в будущем году министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал на встрече с журналистами ведущих средств массовой информации, на которой присутствовал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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Всего на поддержку автопрома в 2018 году направят. Из нихпойдут банкам, с которыми надо рассчитаться за предоставленную возможность по льготному автокредитованию за предыдущие периоды, включая 2017 год. Значительные средства будут инвестированы в различные адресные программы.

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— В бюджете уже заложено 24,5 млрд рублей. Возможно, будет еще 9,5 миллиарда из резервного фонда, который пополнится благодаря индексации утилизационного сбора, — пояснил журналу «За рулем» Денис Мантуров. — В январе мы запускаем адресные программы поддержки спроса — такие как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач» и другие. На эти меры у нас запланировано 16 миллиардов рублей. Программы известны уже с июля этого года — посмотрим, насколько эффективно они продолжат работать в новом году. Кроме того, 2,5 миллиарда рублей мы направим на поддержку приобретения машин на газомоторном топливе — как работающих на компримированном (сжатом) газе, так и на пропан-бутане. Еще 1,5 миллиарда рублей будет направлено на развитие электротранспорта, включая электробусы, троллейбусы и трамваи. Кроме того, в бюджете заложено 100 миллиардов рублей на промсубсидии.



Денис Мантуров рассказал и о перспективах российского автомобильного рынка:



— Если говорить о производстве автотранспорта, включая грузовики и автобусы, то по итогам 2017 года мы планируем выйти на рост около 18% по сравнению с 2016 годом. Рынок (объем продаж) должен вырасти на 11–12%. Если всё будет развиваться примерно с той же динамикой, то в 2018 году мы ожидаем продолжение роста, хотя и несколько меньшими темпами.

Недавно Минпромторг подготовил предложение по увеличению утилизационного сбора с автомобилей. Автомобильные аналитики считают, что повышение сбора больнее всего ударит по легковушкам, в самом ведомстве это отрицают.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась с письмом Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить господдержку автопрома и увеличить субсидии на 2018 год, чтобы поддержать продажи.



Фото: Евгений Степанов/ТАСС