Здесь умирают такси: найдено кладбище таксомоторов

В Восточном административном округе Москвы обнаружено целое кладбище автомобилей такси. Есть здесь машины как в хорошем состоянии, так и битые. Откуда же они сюда все съехались?

Видеоролик, снятый с дрона, пролетающего над самым большим отстойником желтых такси в Москве, опубликовало на YouTube агентство Ruptly (входит в состав телевизионной компании RT). В нем сотни машин: некоторые из них совсем разбиты, а есть и в хорошем состоянии — их разберут на детали. В перевозке пассажиров эти машины задействованы уже не будут. Различные модели Форда и Шкоды, и особенно много автомобилей Hyundai Solaris — в общем, все, чем богат столичный таксопарк.

Однако по виду многие машины еще в очень приличном состоянии. В соцсетях пишут, что отстойник находится в районе станции метро «Бульвар Рокоссовского» и, скорее всего, это стоянка машин, брошенных оператором такси «Некси», дела которого в плачевном состоянии. Пока идут разбирательства с лизингодателем, автомобили находятся под арестом.

Департамент транспорта разработал требования к столичным таксомоторным компаниям, которые хотят быть задействованы в перевозке гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Одно из пожеланий — выучить несколько общеупотребимых фраз на английском языке, чтобы понимать иностранных пассажиров.

Парламентарии собираются регламентировать действия агрегаторов такси. Распространяться он будет как на компании, так и на индивидуальных предпринимателей.



Фото, видео: YouTube