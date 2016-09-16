Невероятно, но факт: за два последних года цены на услуги шиномонтажа в некоторых крупных российских городах снизились. Правда, в большинстве миллиоников они подросли, причем в некоторых населенных пунктах существенно.

Материалы по теме Переобуваемся: как выбрать хороший шиномонтаж?

Исследование было составлено на основе данных, предоставленных самими шиномонтажниками. По данным компании 2ГИС, в российских городах с населением свыше миллиона человек 11 500 организаций, которые предоставляют такие услуги. Ценами поделилось 78% из них.

За основу была взята цена на снятие комплекта из четырех колес R14, демонтаж и монтаж резины, балансировку и обратную установку на машину. В ноябре, когда проводилось данное исследование, средняя цена такого комплекса услуг в крупных городах России равнялась 1134 руб.

За два года, прошедших с последнего подобного исследования, цены кое-где снизились: Москва (-4%), Санкт-Петербург (-2%) и Ростов-на-Дону (-1%). Однако в остальных крупных городах они только выросли, причем наиболее заметно в Самаре (+9%), Перми (+8%) и Уфе (+7%).

Впрочем, если сравнивать с динамикой стоимости потребительской корзины за рассматриваемый период с апреля 2015 по ноябрь 2017 года, шиномонтаж подорожал не так значительно. Курс доллара к рублю вырос существеннее — на 11%.

Москва плотно удерживает лидирующую позицию по стоимости — за вышеперечисленные услуги здесь в среднем придется выложить 1511 руб. На втором месте Санкт-Петербург (1322 руб.), а на третье переместился Екатеринбург (1082 руб.), сместив с этой позиции Нижний Новгород. Дешевле всего обойдется шиномонтаж колес R14 в Омске (725 руб.), Красноярске (777 руб.) и Ростове-на-Дону (826 руб.)

Фото: 2ГИС, depositphotos.com