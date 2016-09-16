Молотом Тора по Илону Маску: у грузовика Tesla появился конкурент

Электромобильными стартапами нынче мало кого удивишь, но «зеленые» грузовики — тема особая, тон в ней задают американские компании. Thor Trucks одна из них, недавно показала свою первую модель — седельный тягач ET-One.

Пионером на «зеленом» грузовом фронте принято считать главного американского инноватора Илона Маска, который в ноябре этого года явил миру электрический тягач Tesla Semi. Его серийное производство должно начаться в 2019 году. Учитывая, что компания столкнулась с серьезными проблемами при постановке на конвейер своей самой доступной легковушки Model 3 (отгрузка заказанных клиентами машин была отложена на несколько месяцев), мало кто верит, что Semi поступит к заказчикам в срок. Иные акулы автобизнеса и вовсе пророчат Маску к концу десятилетия финансовый крах.

Молодая калифорнийская фирма Thor Trucks тоже планирует начать выпуск своего электрического грузовика ET-One в 2019 году. Она хочет обойти Теслу за счет несколько иного подхода к организации бизнеса. Если Tesla большую часть компонентов для своих машин производит сама (в том числе батареи), то Thor Trucks намерена делать электрические тягачи из уже имеющихся на промышленном рынке комплектующих. Так, платформа у ET-One — от известного американского производителя грузовиков Navistar (в прошлом International), батареи — корейские LG Chem, электродвигатели — от заслуженного поставщика TM4, мосты — фирмы Dana, ну и далее в таком духе.

Дакота Семлер (слева) и Джордано Сордони (справа) — основатели компании Thor Trucks

«Транспортники просто не захотят иметь дело с производителем, которому без году неделя и который при этом 90% деталей для грузовиков делает сам», — сообщил в интервью журналу Trucks.com Джордано Сордони, один из двух молодых основателей Thor Trucks. Вместе со своим партнером и главой стартапа Дакотой Семлером он решил сделать ET-One таким, чтобы у дальнобойщиков не было вопросов к его надежности, ведь эти машины должны работать фактически круглосуточно семь дней в неделю, с паузами (примерно 90 минут) на подзарядку батарей.

Емкость батарей пока не сообщается (называется лишь гипотетический перспективный порог в 1 МВт·ч), но известно, что в зависимости от модификации ET-One сможет проехать на одной зарядке с полной нагрузкой (36 т) от 160 до 480 км. Цена, соответственно, будет варьироваться в диапазоне от 150 тыс. до 250 тыс. долларов.

Для сравнения скажем: Илон Маск обещает, что Tesla Semi будет проезжать на одной зарядке до 800 км, а цена, согласно неофициальным источникам, составит порядка 150–180 тыс. долларов.

Выходит, что ET-One априори хуже Теслы? По характеристикам — да, но вопрос в том, кто первый запустит свою машину в серию. На стороне Thor Trucks могут оказаться симпатии дальнобойщиков-частников, ведь, в отличие от Теслы, эта фирма не собирается снабжать свои грузовики автопилотом, а следовательно простые работяги смогут сохранить работу.

Команда у Thor Trucks пока небольшая и состоит всего из 18 человек, но все — высококлассные специалисты, в прошлом работавшие в других электромобильных фирмах, в том числе в Faraday Future, которая, по слухам, сейчас балансирует на грани банкротства.

По словам руководителей Thor Trucks, их небольшая фирма твердо стоит на ногах, так как финансируется за счет других успешных бизнес-проектов, но в будущем планируется привлечь и внешние инвестиции.

Дизайн ET-One можно оценить по фотографиям. Он, скажем так, специфический, но, безусловно, плоть от плоти американский. Наверняка по пути к серийному производству дизайн еще «допилят». В довольно тесной кабине, как теперь модно, «одно сплошное телевиденье», то есть плоские мониторы вместо приборов и центральной консоли, физических кнопок и рычажков минимум.

Продавать ET-One за пределами США фирма Thor Trucks первое время не планирует — главное, запуститься на родине, а там, как говорится, видно будет.

Весной этого года один из самых ортодоксальных американских производителей грузовиков — Peterbilt — представил электрический мусоровоз.

В конце прошлого года другой амбициозный американский стартап — Nikola Motor — представил 1000-сильный водородный тягач Nikola One, который позиционируется как экологически чистая альтернатива электромобилям. Топливо для грузовиков One планируется добывать из воды и воздуха!

Фото: Thor Trucks