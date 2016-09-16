Президентскими автомобилями будет торговать Sollers

Sollers и НАМИ создадут предприятие для продажи автомобилей, построенных на единой модульной платформе «Кортеж». Об этом сегодня рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российская автомобильная компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) в начале следующего года объединятся в СП для дистрибуции транспортных средств, созданных в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»), передает Forbes слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

НАМИ отвечает за разработку и начало производства автомобилей, а их реализацией будет заниматься компания Sollers, которая уже создает соответствующую инфраструктуру и формирует коллектив специалистов, умеющих продавать автомобили премиум-сегмента.

«Они даже более оптимистичны в расчетах и в подходах, чем изначально были мы», — передает издание слова Дениса Мантурова.

Фото: НАМИ
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые