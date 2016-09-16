Президентскими автомобилями будет торговать Sollers

Российская автомобильная компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) в начале следующего года объединятся в СП для дистрибуции транспортных средств, созданных в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»), передает Forbes слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
НАМИ отвечает за разработку и начало производства автомобилей, а их реализацией будет заниматься компания Sollers, которая уже создает соответствующую инфраструктуру и формирует коллектив специалистов, умеющих продавать автомобили премиум-сегмента.
«Они даже более оптимистичны в расчетах и в подходах, чем изначально были мы», — передает издание слова Дениса Мантурова.
- Интерес к этим автомобилям большой, ранее говорил глава Минпромторга. В машинах проекта «Кортеж» заинтересованы дилеры, торгующие автомобилями премиального сегмента, и клиенты, эксплуатирующие дорогие машины.
- На этой же платформе будут выпускать и внедорожник в эконом-исполнении, а займется этим некий индустриальный партнер.
- Президент надеется, что линейка автомобилей появится уже концу 2018 года. Вопрос национального президентского автомобиля отнюдь не праздный. Это нормально, когда глава государства ездит на транспортном средстве, произведенном в его стране — это поднимает престиж государства.
Фото: НАМИ
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