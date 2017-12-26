Подпоешь? Новогодний тест про песни и автомобили Об автомобилях снимают фильмы, пишут книги и, конечно же, посвящают им песни. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал сесть в кабриолет и уехать куда-нибудь? Или поздно вечером поймать зеленоглазое такси, которое отвезет туда, где нам всегда рады? Но порой в текстах песен упоминаются и конкретные марки, и даже модели машин. Мы отобрали несколько таких «экземпляров» — давайте вспоминать, кто про что пел. Самые красивые девушки автосалонов-2017 Завершился очередной год, а в новый хочется забрать с собой все самое хорошее, позитивное и красивое. Так исторически сложилось, что направляясь для репортажей на различные международные автосмотры, мы берем с собой фотоаппараты с целью запечатлеть новинки. А руки сами снимают еще и девушек. Так пройдемся же по прекрасным мгновениям пяти автосалонов 2017 года! Памятка на праздники: лечим последствия отмечания Пропустить новогодние выходные, валяясь овощем перед телевизором, потому что каждый вечер приходится праздновать? Ни в коем случае! Запоминаем простые правила, как привести себя в порядок.