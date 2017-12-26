Отдайте мой руль! — радиопереговоры года в Формуле-1

После финиша сезона чемпионата в Формуле-1 организаторы попросили журналистов, освещавших чемпионат, выбрать лучшие моменты радиопереговоров, которые попали в эфир.

В первой десятке оказались очень эмоциональные комментарии пилотов, большинство из которых звучали в моменты столкновений или борьбы на трассе. Но лучшим стал момент во время Гран-при Азербайджана. Болид Кими Райкконена выкатывали из боксов. Финский пилот сначала потребовал отдать ему перчатки, а потом руль. Причем руль он сразу не получил и серьезно разволновался.

  • С другими материалами рубрики «Курьезы» можно ознакомиться здесь.
  • А посмотреть различные видео (смешные и не очень) можно здесь.

Фото: Scuderia Ferrari

Видео: Formula One/YuoTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые