В первой десятке оказались очень эмоциональные комментарии пилотов, большинство из которых звучали в моменты столкновений или борьбы на трассе. Но лучшим стал момент во время Гран-при Азербайджана. Болид Кими Райкконена выкатывали из боксов. Финский пилот сначала потребовал отдать ему перчатки, а потом руль. Причем руль он сразу не получил и серьезно разволновался.
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Фото: Scuderia Ferrari
Видео: Formula One/YuoTube
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