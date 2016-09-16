Инцидент произошел 14 декабря в городе Назарово Красноярского края. Внимание полицейских привлек автомобиль, двигавшийся с превышением скорости.

Нарушитель скоростного режима проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться, но в ходе погони потерял управление над автомобилем и вылетел с дороги в снежный навал. К замершей в сугробе машине подбежали сотрудники полиции и вытащили из нее водителя. Им оказался 24-летний житель города Назарова, алкотестер во время экспресс-проверки показал 0,44 мг/л, но от освидетельствования в медицинском учреждении задержанный отказался.

Позже в отделении полиции мужчина разорвал свой паспорт и административный протокол, чтобы таким образом избежать ответственности за выходки на дороге, но на самом деле лишь усугубил свою вину. В дополнение к четырем протоколам за дорожные правонарушения полицейские составили на задержанного еще один, по части 1 статьи 325 УК РФ «Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности», максимальное наказание по ней — 1 год тюрьмы.

Момент порчи паспорта и протокола попал на видео, его опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уничтожение паспорта — далеко не самый неадекватный поступок, совершаемый пьяными водителями. Так, например, осужденный недавно за пьяную езду сургутский священник Иоанн Константинович Дарий во время задержания принял полицейских за бесов и пытался отбиться от них ногами.

В октябре в Кемерове полицейские задержали сбежавшего из больницы пьяного мужчину, который угнал машину, чтобы, по его словам, «подвезти Всевышнего».

На этой неделе в Барнауле сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, уже 17 раз лишенного прав за аналогичное правонарушение. В квартире у него нашли пакет с наркотиками.

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Видео: YouTube