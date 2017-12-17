Почти половина российских водителей ездят не совсем трезвыми

Компания Ford продолжает изучать поведенческие особенности российских автомобилистов и опубликовала неутешительные итоги опроса на актуальную в канун новогодних праздников тему похмелья.

Когда можно садиться за руль после обильного праздничного застолья, сопровождаемого алкогольными напитками? Большинство медиков сходятся в том, что от вождения следует воздерживаться минимум сутки, а некоторым людям, чтобы полностью избавиться от симптомов похмелья, может понадобиться несколько дней. Однако проведенный компанией Ford опрос показал, что 40% российских водителей садятся за руль уже на следующий после возлияний день, причем делают это регулярно, и лишь 13% опрошенных заявили, что водят машину с похмелья только после праздников. 2% признались, что попадали в аварии из-за того, что до конца не протрезвели, и после этого навсегда перестали садиться за руль наутро после выпивки (ну, это если им верить).

Согласно другому исследованию, проведенному компанией Brandwatch на основе мониторинга социальных сетей, самым похмельным днем как в России, так и в остальном мире является 1 января. Это, в принципе, было ясно и без всякого исследования…

Чтобы убедить автомобилистов воздержаться от поездок за рулем в состоянии похмелья, сотрудники Академии безопасного вождения Ford совместно с учеными германского института Meyer‑Hentschel разработали специальный похмельный костюм, надев который любой желающий может в безопасных лабораторных условиях ощутить на себе все тяготы вождения после попойки. Костюм весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Все эти приспособления позволяют имитировать типичные синдромы похмелья — усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.

Многие ученики академии, поносив такой костюм, осознали опасность похмельного вождения и запретили себе садиться за руль, пока полностью не протрезвеют.

Проведенный летом компанией Ford опрос показал, что каждый третий российский водитель хотя бы раз засыпал за рулем.

Также летом Ford опубликовал результаты еще одного любопытного исследования, посвященного обуви. Выяснилось, что правильную обувь при вождении автомобиля используют только 48% россиян.

В октябре накануне Хэллоуина фордовцы опросили российских водителей на тему страхов. Оказалось, что сотрудники полиции пугают их не меньше, чем нечистая сила.

Фото: Ford