Почти половина российских водителей ездят не совсем трезвыми

Когда можно садиться за руль после обильного праздничного застолья, сопровождаемого алкогольными напитками? Большинство медиков сходятся в том, что от вождения следует воздерживаться минимум сутки, а некоторым людям, чтобы полностью избавиться от симптомов похмелья, может понадобиться несколько дней. Однако проведенный компанией Ford опрос показал, что 40% российских водителей садятся за руль уже на следующий после возлияний день, причем делают это регулярно, и лишь 13% опрошенных заявили, что водят машину с похмелья только после праздников. 2% признались, что попадали в аварии из-за того, что до конца не протрезвели, и после этого навсегда перестали садиться за руль наутро после выпивки (ну, это если им верить).
Согласно другому исследованию, проведенному компанией Brandwatch на основе мониторинга социальных сетей, самым похмельным днем как в России, так и в остальном мире является 1 января. Это, в принципе, было ясно и без всякого исследования…
Чтобы убедить автомобилистов воздержаться от поездок за рулем в состоянии похмелья, сотрудники Академии безопасного вождения Ford совместно с учеными германского института Meyer‑Hentschel разработали специальный похмельный костюм, надев который любой желающий может в безопасных лабораторных условиях ощутить на себе все тяготы вождения после попойки. Костюм весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Все эти приспособления позволяют имитировать типичные синдромы похмелья — усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.
Многие ученики академии, поносив такой костюм, осознали опасность похмельного вождения и запретили себе садиться за руль, пока полностью не протрезвеют.
- Проведенный летом компанией Ford опрос показал, что каждый третий российский водитель хотя бы раз засыпал за рулем.
- Также летом Ford опубликовал результаты еще одного любопытного исследования, посвященного обуви. Выяснилось, что правильную обувь при вождении автомобиля используют только 48% россиян.
- В октябре накануне Хэллоуина фордовцы опросили российских водителей на тему страхов. Оказалось, что сотрудники полиции пугают их не меньше, чем нечистая сила.
Фото: Ford
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