Уникальную Кремлевскую АЗС демонтируют ради концертного зала

Легендарную Кремлевскую АЗС, расположенную в Москве на улице Волхонка, демонтируют, а на ее месте построят «концертный зал-трансформер».

Эта заправка овеяна массой городских легенд («бензин там самой высшей пробы», «заправка по специальным жетонам», «там сам Брежнев заправлялся») и является достопримечательностью российской столицы.

Заправка одна из старейших АЗС не только в Москве, но и в России: ее построили в 30-х годах прошлого столетия. И это единственный реализованный элемент Дворца Съездов. Также это единственная АЗС в пределах Бульварного кольца, но заправляются там исключительно правительственные машины. Сама станция считается объектом культурного наследия России.

Впервые угроза ее существованию возникла в 2010 году, когда было принято решение преобразовать Пушкинский музей в Музейный городок, ради чего планировалось перестроить весь квартал. Тогда идею отвергли, но в 2013-м музею предложили перенести АЗС в другое место, а тут построить выставочный зал. Министр культуры Владимир Мединский утверждал, что станция мешает строительству городка, хотя эксперты говорили, что вряд ли объект площадью 10 на 15 метров может помешать чему-либо.

Все это время Кремлевскую АЗС спасало то, что находится она в федеральной собственности, и то, что, по неподтвержденным сведениям, она является объектом Федеральной службы охраны (ФСО). В 2016 году музейщики говорили о том, что АЗС сохранят, Музейный городок построят вокруг нее, а сама станция превратится в билетные кассы. Однако по новому проекту, реализация которого начнется в следующем году, Кремлевская АЗС все же с Волхонки исчезнет.

«На прошлой неделе в Москомархитектуре произошло утверждение градостроительного регламента. До 20 декабря нам выдадут свидетельство, по которому будут утверждены планировочные решения и внешний облик. В следующем году мы начнем демонтаж и перенос заправки на Кремлевскую набережную», — цитирует агентство ТАСС замдиректора «Пушкинского» по капитальному строительству Игоря Погребинского.

По словам главы музея, на месте АЗС построят стеклянный концертный зал-трансформер и информационный центр Музейного квартала. Сам зал будет трансформироваться в зависимости от ситуации в выставочное пространство или лекционную площадку.

В Санкт-Петербурге в музее Эрарта еще пару дней будет представлена экспозиция легендарных моделей Lamborghini.

Кремлевская АЗС недоступна для простых смертных. Да и сервиса на ней никакого нет. А обычные водители на АЗС хотят получить не только топливо.

Фото: АГН «Москва», Александр Щербак/ТАСС