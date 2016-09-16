Рассекречен конкурент Mitsubishi Pajero Sport от Nissan

В Сети оказались фотографии Nissan Terra, рамного внедорожника, созданного на базе пикапа Navara. Его основными конкурентами станут Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Nissan Terra

Фотографии автомобиля оказались в китайской социальной сети, а затем расползлись по интернету. Автор поста утверждает, что на снимках серийный вариант внедорожника, снятый для государственной сертификации в Поднебесной.

Внедорожник получит имя Terra: его Nissan зарегистрировал в этом году в Малайзии, но до сегодняшнего дня считалось, что оно зарезервировано для электрического кроссовера на базе Nissan Leaf второго поколения.

Модель будет построена на базе нынешнего поколения пикапа Nissan NP300 Navara. Точно по такой же схеме было сделано предыдущее поколение Pathfinder, от которого японская компания недальновидно отказалась из-за американского рынка, где ценят комфорт кроссоверов. Но, переведя Pathfinder на легковую платформу, у Ниссана образовалась брешь на азиатском рынке, где большой популярностью пользуются рамные автомобили.

У дорогих версий будут фары прожекторного типа (справа сверху) с причудливой полоской светодиодных ДХО. У версий попроще — обычная линзованная оптика, а на месте ходовых огней — блестящая заглушка.

По появившейся в китайских СМИ информации, длина Nissan Terra составит почти 5 метров (4882 мм), колесная база будет равна 2850 мм. То есть по габаритам он превзойдет своих основных конкурентов: Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

А вот силовые агрегаты будут схожей мощности. На китайском рынке машину предложат только с 2,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 184 л.с. Другие же рынки, а Россия наверняка окажется в их числе, получат еще и турбодизели. Сейчас у Навары это силовые агрегаты объемом 2,3 и 2,5 литра мощностью 160–190 л.с.

Nissan Terra

Официальная премьера Nissan Terra намечена на Пекинский автосалон, который пройдет в апреле следующего года. Производство в Китае начнется сразу же после премьеры, а вот сроки вывода модели на другие рынки пока неизвестны.

В России кроме Mitsubishi Pajero Sport внедорожнику от Nissan придется бороться и с Toyota Fortuner, который недавно вышел на наш рынок.

Кстати, на базе пикапа Nissan Navara последнего поколения построен и мерседесовский пикап X-класса, который немцы называют «первым премиальным пикапом».

Фото: Weibo, Head Light Magazine