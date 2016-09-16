Побочный эффект: пьяный тракторист почистил улицы, пока удирал от полиции

Курьезный дорожный инцидент произошел вчера в Кирове. Водитель снегоуборочного трактора проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и продолжил чистить улицы.

Полицейские пытались остановить тракториста для проверки на улице Пугачева, но тот не обратил на стражей правопорядка никакого внимания и проехал мимо. Началась вялотекущая погоня, в ходе которой тракторист ехал с опущенными на дорогу ковшом и щеткой и продолжал выполнять свою работу — убирать улицы от снега. Уборка, однако, получилась какой-то остервенелой: вместе со снегом тракторист загребал в снег верхний слой асфальта и сугробы с обочин — лишь чудом он не задел припаркованные автомобили.

На улице Воровского он все-таки остановился, но сдаваться по доброй воле полиции не захотел и оказал сопротивление при задержании. По словам сотрудников ГИБДД, они почувствовали идущий от коммунальщика сильный запах алкоголя, однако от медицинского освидетельствования тот отказался. Позже в отделении полиции задержанный заявил, что был трезв и последний раз употреблял спиртное полгода назад, когда устраивался на работу. Сегодня утром, тем не менее, официальный сайт мэрии Кирова сообщил, что тракторист уволен из подрядной организации. Перед началом смены он прошел необходимую проверку состояния здоровья и был трезв, алкоголь он принял уже в течение рабочего дня.

Полицейские составили в отношении пьяного тракториста ряд административных материалов, в том числе за отказ от медосвидетельствования — часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде 30-тысячного штрафа и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Подборный сюжет об этом происшествии опубликовал в интернете один из местных телеканалов.

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Фото: depositphotos.com

Видео: Первый городской канал в Кирове