Спасти рядовую Ниву: как 5 машин и 2 трактора не справились с задачей

Российская Нива, или в современном исполнении Lada 4x4, автомобиль довольно уникальный и легендарный. Многие считают ее едва ли не лучшим внедорожником в мире. Видео спасения застрявшего «проходимца» это косвенно подтверждает.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

История умалчивает, как достаточно немолодая Нива оказалась в плену грязи в окрестностях бездорожья. На видео, размещенном в группе «Это Ростов», видны уже последствия и несколько попыток водителя откопать машину из грязи... веслами.

Отчаявшись, он идет за помощью. В спасательной операции по освобождению машины из плена приняло участие пять машин: Chevrolet Niva, УАЗ, Hyundai Santa Fe, Nissan Navara, Toyota Hilux, а также два трактора. Но ни одно транспортное средство так и не добралось до старушки. Самому удачливому не хватило всего нескольких метров до пострадавшей.

Неизвестно, чем все закончилось (будем надеяться, что на помощь всем застрявшим все же приехал еще какой-нибудь автомобиль, который уж точно не застрял), но в описании к видео говорится о том, что владелец Нивы купил ее за 30 тыс. руб., проварил и покрасил. А все доработки заключались в установке подрамника, расширении колесных арок и увеличении дорожного просвета.

Фото: Lada

Видео: YouTube/ Это Ростов-на-Дону!

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Отзывы о LADA 4x4 (13)

LADA 2011 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Выдающиеся внедорожные качества, проверенная конструкция, досконально изучены слабые места

Недостатки:

Тесная, вялая, проблемная эргономика, неряшливая сборка

Комментарий:

Завод что-то там эпизодически модернизирует, но этого недостаточно для нормальной эксплуатации. В машине все равно куча мелких недоделок, начиная с шин, которые ставят на конвейере. Дешевле просто не нашли? Откровенно шоссейную Каму залепило глиной на первом же влажном проселке. Поменял на зубаст...

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