Mitsubishi вернула Pajero Sport на калужский конвейер. Что будет с ценами?

Новое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилось на наших просторах в начале года. Сперва только с 3-литровым бензиновым мотором под капотом. Цены на него были, прямо скажем, далеки от бросовых. Более бюджетный дизель был необходим, как воздух. Его-то японцы и привезли спустя несколько месяцев, пообещав локализовать его производство в Калуге.
Напомним, предыдущий Спорт уже собирался в нашей стране. Но в 2015 году проект решено было консервировать (в январе-феврале 2016-го в Калуге скрутили последние 200 машин). И вот сейчас ему дали второе дыхание. Физически сборка началась еще месяц назад, но официально объявили о ней японцы только сейчас. За это время из поставляемых из Таиланда машинокомплектов (в России для внедорожника делают лишь раму, бамперы и нижнюю пластиковую защиту) было собрано 445 автомобилей.
На вопрос «За рулем.РФ» о том, какие изменения претерпела законсервированная ранее линия сборки Спорта, заместитель гендиректора «ПСМА Рус» Исао Тагучи ответил, что несколько миллионов рублей были потрачены на новую линию сварки и покраски. Сборочная линия при этом была лишь немного модифицирована (она стоит по соседству с ниткой, по которой ползут Аутлендеры). При этом, если на начало года на предприятии было 1000 сотрудников, то сейчас их численность достигла 1400 человек.
Тагучи-сан рассказал также, что незначительная локализация Спорта в России на текущий момент обусловлена сжатыми сроками, которые были поставлены штаб-квартирой MMC для запуска производства модели в Калуге. «По-хорошему, на это нужно было полтора года, но в нашем распоряжении было лишь несколько месяцев», — не без гордости говорит топ-менеджер завода, добавляя, что будущий рост локализации определит спрос на новинку Mitsubishi.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов тем временем рассчитывает на активность японцев в этом направлении. «Сегодня 30 предприятий в области производят продукцию для автомобильной отрасли. Надеюсь, что „ПСМА Рус“ будет все больше использовать ее, чтобы наращивать локализацию», — заявил он, выступая перед прессой.
Между тем именно локализация сейчас — основной потенциальный драйвер продаж нового Mitsubishi Pajero Sport. Она интересует, в том числе, и оставшихся 98 дилеров марки, которые на сегодняшний день формируют заказы на 2018 год — именно от них, говорит Исао Тагучи, зависит объем производства, а с ним — и степень локализации, и отпускные цены, добавил директор департамента по корпоративной стратегии «ММС Рус» Катори Тецуя.
Недавно японцы уже объявили о снижении на 200 тыс. рублей цен на все версии Спорта. Если в этом году будет продано около 25 тыс. автомобилей Mitsubishi в нашей стране, то в будущем году план — около 40 тысяч (в том числе за счет возвращения ASX).
- В числе локализованных компонентов Mitsubishi Pajero Sport — рамы, которые делают на Горьковском автозаводе.
- Mitsubishi снизила российские цены на Pajero Sport в сентябре, практически сразу после объявления о скорой локализации.
- Сегодня стало известно о том, что Nissan готовит конкурента Спорту — модель Terra.
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