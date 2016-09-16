Mitsubishi вернула Pajero Sport на калужский конвейер. Что будет с ценами?

Компания «ММС Рус» сегодня официально запустила производство внедорожников Mitsubishi Pajero Sport на своем калужском заводе. Таким образом, все дизельные версии автомобиля будут российскими.

Новое поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилось на наших просторах в начале года. Сперва только с 3-литровым бензиновым мотором под капотом. Цены на него были, прямо скажем, далеки от бросовых. Более бюджетный дизель был необходим, как воздух. Его-то японцы и привезли спустя несколько месяцев, пообещав локализовать его производство в Калуге.

Напомним, предыдущий Спорт уже собирался в нашей стране. Но в 2015 году проект решено было консервировать (в январе-феврале 2016-го в Калуге скрутили последние 200 машин). И вот сейчас ему дали второе дыхание. Физически сборка началась еще месяц назад, но официально объявили о ней японцы только сейчас. За это время из поставляемых из Таиланда машинокомплектов (в России для внедорожника делают лишь раму, бамперы и нижнюю пластиковую защиту) было собрано 445 автомобилей.

На вопрос «За рулем.РФ» о том, какие изменения претерпела законсервированная ранее линия сборки Спорта, заместитель гендиректора «ПСМА Рус» Исао Тагучи ответил, что несколько миллионов рублей были потрачены на новую линию сварки и покраски. Сборочная линия при этом была лишь немного модифицирована (она стоит по соседству с ниткой, по которой ползут Аутлендеры). При этом, если на начало года на предприятии было 1000 сотрудников, то сейчас их численность достигла 1400 человек.

Тагучи-сан рассказал также, что незначительная локализация Спорта в России на текущий момент обусловлена сжатыми сроками, которые были поставлены штаб-квартирой MMC для запуска производства модели в Калуге. «По-хорошему, на это нужно было полтора года, но в нашем распоряжении было лишь несколько месяцев», — не без гордости говорит топ-менеджер завода, добавляя, что будущий рост локализации определит спрос на новинку Mitsubishi.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов тем временем рассчитывает на активность японцев в этом направлении. «Сегодня 30 предприятий в области производят продукцию для автомобильной отрасли. Надеюсь, что „ПСМА Рус“ будет все больше использовать ее, чтобы наращивать локализацию», — заявил он, выступая перед прессой.

Между тем именно локализация сейчас — основной потенциальный драйвер продаж нового Mitsubishi Pajero Sport. Она интересует, в том числе, и оставшихся 98 дилеров марки, которые на сегодняшний день формируют заказы на 2018 год — именно от них, говорит Исао Тагучи, зависит объем производства, а с ним — и степень локализации, и отпускные цены, добавил директор департамента по корпоративной стратегии «ММС Рус» Катори Тецуя.

Недавно японцы уже объявили о снижении на 200 тыс. рублей цен на все версии Спорта. Если в этом году будет продано около 25 тыс. автомобилей Mitsubishi в нашей стране, то в будущем году план — около 40 тысяч (в том числе за счет возвращения ASX).

Фото: Максим Кадаков, Артур Саруханов / «За рулем», Mitsubishi