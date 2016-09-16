Гаишник сел на 3 года за подножку водителю

Конфликт между полицейским и автомобилистом произошел в ходе оформления ДТП. Упавший на землю в результате силового воздействия мужчина потерял сознание и был госпитализирован.

Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновным 31-летнего инспектора ДПС Максима Карандашова в превышении должностных полномочий — уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ.

Судом установлено, что 17 февраля текущего года между Карандашовым и участником ДТП во время оформления аварии произошел конфликт на почве личной неприязни. В ходе выяснения отношений подсудимый поставил мужчине подножку и толкнул его вперед, отчего тот упал на землю и на некоторое время потерял сознание. С полученными травмами пострадавший был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, на суде Карандашов признавать свою вину отказался, но все равно понесет наказание: ему предстоит отсидеть 3 года в колонии общего режима и выплатить потерпевшему 70 тысяч рублей морального ущерба. Кроме того, Карандашову нельзя в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

В ноябре в Москве на 4,5 года колонии осудили двух сотрудников ГИБДД за то, что они избили задержанного в результате погони водителя.

Также в ноябре в Твери условные сроки получили гаишники, избившие сотрудника прокуратуры за избыточную тонировку его автомобиля.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС