Почти половина россиян желает подрабатывать таксистами

Например, работу водителем такси рассматривают 42% опрошенных, а курьера — только 29%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование на тему, где в России реальнее всего подработать городским жителям. В телефонном опросе участвовали жители 10 крупных городов в возрасте 20–59 лет, имеющие водительские права. Выяснилось, что 70% граждан не исключают для себя возможность подработки, причем чем старше становятся люди, тем чаще они над этим задумываются. Так, в стане 46-59-летних эту мысль допускают уже 79% опрошенных.

При выборе источника дополнительного заработка основными критериями являются его размер (52%) и гибкий график работы (51%), первый более актуален для мужчин, второй — для женщин.

28% респондентов допускают подработку, связанную с транспортом, грузоперевозками и логистикой. На вопрос, в какой сфере вы рекомендовали бы подработку в своем городе, 42% опрошенных выбрали ответ «водитель такси», 29% — «курьер», 18% — «официант», 16% — «продавец в супермаркете» и 13% думают, что это могла бы быть работа охранника. При устройстве на временную работу таксистом 73% считают, что лучше это делать через онлайн-сервисы и приложения. А самыми надежными агрегаторами граждане считают «Яндекс.Такси» — 42%, «Убер» — 28%, «Лидер» — 8%, «Таксовичкофф» — 5% и «Везет» — 5%.

В Восточном административном округе Москвы обнаружена стоянка брошенных автомобилей такси. Похоже, дела у оператора пошли не лучшим образом и автомобили обречены на «умирание».

Дептранс Москвы разработал регламент для тех таксомоторов, которые желают быть задействованы в перевозке гостей чемпионата мира по футболу — 2018. Одно из требований — знание общих фраз на английском языке.



Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс