Везете елку? Готовьтесь к проверке ГИБДД!

Госавтоинспекция начала массовые проверки автомобилей, перевозящих новогодние ели. Цель проверок — выявить незаконно срубленные деревья и наказать виновных.

Предновогодний марафон вступил в свою самую напряженную стадию: россияне штурмуют торговые центры в поисках подарков, запасаются провизией, украшают дома, наряжают елки. Многие по-прежнему считают, что главный символ Нового года должен быть исключительно натурального происхождения, и покупают елки на санкционированных властями базарах. Однако находятся и такие, кто самостоятельно срубает в лесу первое понравившееся дерево и везет его домой. Именно таких нелегальных лесорубов и должен выявить проводимый ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по экономической безопасности и природоохранной прокуратурой рейд.

Проверки уже начались в Красноярском крае, о чем сообщило сетевое издание «НГС.НОВОСТИ». Скорее всего, в ближайшее время стоит ждать аналогичных рейдов и в других регионах. В этой связи покупателям елок рекомендуется сохранять чек, который им должны выдавать на базаре или в магазине, чтобы у сотрудников правоохранительных органов не было вопросов о происхождении дерева. Предпринимателям необходимо иметь при себе документы, подтверждающие факт покупки елей у добросовестного заготовителя.

Согласно части 1 статьи 8.28 КоАП РФ за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев на граждан налагается штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если же в ходе рубки был причинен значительный ущерб (более 10 тыс. рублей), то такое деяние проходит уже по статье 260 Уголовного кодекса, предусматривающей максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС