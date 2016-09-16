На дорожную безопасность выделят меньше денег

Правительство решило ужать расходы на федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» на почти 1,3 млрд рублей, об этом говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на портале publication.pravo.gov.ru (стр. 3).
Всего на программу с 2013 по 2020 годы, согласно документу, отпущено 34,4 млрд рублей, из них средств федерального бюджета — 13,8 млрд рублей. Ранее на нее предполагалось выделить 35,7 млрд рублей, из которых федеральные средства должны были составить 16,4 млрд рублей.
Согласно обновленной программе, на научные исследования и экспериментальные разработки планируется потратить более 754,4 млн рублей, на капитальные вложения — 2 млрд рублей. Остальное средства пойдут на прочие нужды, говорится в документе.
Работа над программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» началась в конце 2012 года с целью сокращения смертности на дорогах.
- Одной из мер повышения безопасности на дорогах должна стать планируемая реформа техосмотра, которую задумало Минэкономразвития. Согласно статистике ГИБДД, из-за неисправных транспортных средств на дорогах страны стало на 16% больше аварий.
- Улучшают ситуацию с безопасностью и с помощью новейших разработок: так, в Тюменском индустриальном университете разработали дорожное покрытие на основе диатомита, которому не страшны даже перепады температур.
Фото: depositphotos.com
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