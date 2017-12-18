Простой российский рабочий купил Bentley. Машину тут же угнали

Новости о том, что у такого-то безработного похитили иномарку стоимостью несколько миллионов рублей, уже никого не удивляют. А вот тот факт, что элитный автомобиль купил простой рабочий, пока еще поражает воображение. Увы, дорогой покупкой трудящийся наслаждался совсем недолго…

Сколько именно выложил 25-летний петербуржец, скромный труженик трубного завода, за купе Bentley Continental GT 2004 года выпуска, неизвестно, но на вторичном рынке такой автомобиль можно найти за 1,5–2 млн рублей. Примерно столько же теперь стоит новый среднеразмерный кроссовер из массового сегмента в не самой богатой комплектации. Покупка эта, очевидно, многим покажется странной, даже эксцентричной, но, возможно, молодой человек исполнил свою мечту.

Как сообщает сетевое издание 78.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, рабочий приобрел Bentley 16 декабря и припарковал его вечером того же дня у своего дома на 7-й Советской улице. Спустя три часа он спустился вниз, чтобы проведать «ласточку», но машины не обнаружил — ее угнали. Страховку на Bentley свежеиспеченный владелец оформить не успел, а следовательно рассчитывать на компенсацию не может. Полиция объявила автомобиль в розыск, но шансы найти его, прямо скажем, невелики.

Год назад «За рулем» рассказывал о том, как из кроссовера Mitsubishi Outlander уборщицы «Газпрома» преступники вытащили сумку Dior из крокодиловой кожи стоимостью 300 тыс. рублей.

На прошлой неделе один и красноярских автосалонов выставил на продажу Bentley Flying Spur за 55 биткоинов, но получил за использование криптовалютного ценника предупреждение от прокуратуры.

Фото: Bentley