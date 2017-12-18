Мост в Крым получил название: сенсации не произошло

Его выбирали из 12 вариантов, но самым популярным с большим отрывом стал первый. В Москве есть эстакада с таким же названием.

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Россияне выбрали название мосту в Крым — на портале Назовимост.рф завершилось онлайн-голосование. Подавляющее число проголосовавших (64%) выбрали вариант «Крымский мост». Это название и получит статус официального для транспортного перехода через Керченский пролив и появится на топографических картах и дорожных информационных указателях. На втором месте оказался вариант «Керченский мост», за него отдали голоса 24% пользователей и 6% — за «Мост воссоединения».

Голосование проводилось ровно месяц, в нем приняли участие около 380 тысяч авторизованных пользователей. Самыми активными были жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым и Краснодарского края, сообщает Росавтодор.

Сначала выбирали из пяти вариантов: Крымский мост, Керченский мост, Мост воссоединения, Мост дружбы, Тузлинский мост, но можно было предложить и свой. Те, что набирали 100 голосов, выводились отдельным пунктом на сайте и добавлялись в строку для голосования. Среди них — Таврический мост, Российский мост, Мост свободы, Владимирский мост, Мост единства, Мост надежды и мост «Мирный». Итого к концу голосования получилось 12 вариантов.

Предлагались также такие названия, как: Большой русский мост, Вежливый мост, Великорусский мост, мост «Дорога домой», Мост независимости, Наш мост, мост «Родина», Таманский мост и Черноморский мост.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил всех россиян, принявших участие в голосовании, и отметил, что выбранное название, на его взгляд, оптимальное.

«А ещё у Крымского моста в Москве появился тезка. Это тоже символично», — написал он в Фейсбуке.

Идея провести всеобщее голосование появилась в ходе большой пресс-конференции президента ровно год назад. Владимир Путин отметил, что название должен выбрать народ.

После завершения строительства автодорожная часть моста перейдет под управление ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора, а железнодорожная вольется в инфраструктуру «Крымских железных дорог».

Уже вбиты все 288 опор автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив, пролетами их соединят еще до конца этого года.

На одной из встреч премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что запуск моста позволит снизить цены в Крыму. Совсем скоро нам предстоит в этом убедиться, ведь автомобильное движение по нему откроют в декабре 2018 года.



Правда, на самом деле в Москве есть не мост, а эстакада с таким же названием — она соединяет улицу Остоженка с Комсомольским проспектом.

Фото: Сергей Мельгавко/ТАСС