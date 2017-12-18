Депутаты придумали новые штрафы и решили повысить старые

Специальная рабочая группа Госдумы по проблемам стритрейсеров подготовила поправки в КоАП и даже Уголовный кодекс. Кроме нелегальных гонщиков депутаты хотят строже наказывать любителей покататься по тротуару и тех, кто садится за руль нетрезвым.

Строже всего предлагается наказывать организаторов нелегальных гонок. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования».

Граждан по ней будут наказывать штрафом от 50 тыс. до 150 тыс. руб., организациям грозит наказание в размере от 150 тыс. до 500 тыс. руб. В случае, если во время нелегальных гонок кому-то был причинен ущерб (здоровью или транспортному средству), штрафы возрастают до 300 и 800 тыс. руб. соответственно. Наконец, за повторное нарушение грозит штраф в размере 500 тыс. руб. физическому лицу и 1 млн руб. — юридическому. Если же и это не остановит организаторов — наступает уголовная ответственность (до двух лет лишения свободы).

Участников таких нелегальных соревнований оштрафуют на 10–30 тыс. руб. или накажут административным арестом на срок до 10 суток, пишут «Известия», которые ознакомились с подготовленными законопроектами. Если стритрейсер попадется повторно, то заплатит уже 50 тыс. руб. или останется без водительских прав.

В комиссии решили не ограничиваться только стритрейсерами. Подготовлены поправки, которые ужесточают наказание для тех, кто уже будучи лишенным прав за пьяное вождение вновь садится за руль подшофе. Не секрет, что многих существующее наказание не останавливает (30 тыс. руб. и новый срок лишения прав), поэтому в рабочей группе предлагают за повторное вождение транспортного средства в нетрезвом виде штраф в размере 50 тыс. руб., а за каждое последующее такое нарушение придется заплатить от 100 тыс. до 200 тыс. руб. либо отправиться за решетку.

Наконец, такие нарушения ПДД, как езда по тротуару или пешеходной зоне, предлагается приравнять к хулиганству. Сегодня нарушители отделываются не самым большим штрафом, на который к тому же распространяется 50-процентная скидка. Штраф предлагается поднять в 2 раза; в случае, если нарушитель не подчинится полицейскому, то ему будет грозить уже штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на 3–6 месяцев. Если же при нарушении произошла авария, в которой пострадали люди, то нарушение подпадает под уголовное наказание: штраф 300–500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в августе депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил построить для уличных автогонщиков бесплатные трассы. Первую такую трассу планируется создать в Зеленограде (является одним из административных округов Москвы).

Думская рабочая группа по проблемам уличных гонщиков работает с июля этого года. Она, в частности, уже предложила конфисковывать автомобили у стритрейсеров.

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