Subaru сохранит легенду: первые подробности о будущем WRX

В Subaru опровергли слухи о том, что нынешнее поколение спортседана WRX будет последним в истории ставшей легендарной модели. Японцы нашли способ сохранить все драйверские черты машины и одновременно вписаться в ужесточающиеся экологические требования.

Subaru Viziv Perfomance

Да, следующее поколение культовой модели будет электрифицированным. Однако речь не о полноценном электромобиле, на это у Subaru пока не хватает компетенций. Да и поклонники марки могут не понять такого решения.

Поэтому седан сделают гибридным, вероятнее всего, подзаряжаемым, хотя нельзя исключать и появление «мягкой» гибридной силовой установки, в которой электромотор будет заведовать лишь стартером и второстепенными электрическими потребителями.

По словам руководителя проекта Мамури Иши, мощность двигателя для поклонников модели — не главное. «Решающее значение имеет только симметричный полный привод, с силовой установкой у нас больше свободы», — заявил он в интервью британскому журналу Autocar.

Subaru Viziv Perfomance

Дизайн машины практически утвержден. В конце октября на автосалоне в Токио Subaru показала прообраз будущего WRX, концепт Viziv Perfomance. Отзывы были сплошь позитивные, поэтому в Subaru решили без существенных изменений в облике отправить его в серию. «Мы хотим, чтобы машина выглядела динамично даже когда она припаркована», — говорит Иши.

Иши говорит, что развитие автономных технологий заставляет Subaru работать и в этом направлении, но поклонники марки по-прежнему требуют от компании автомобилей, которыми можно управлять, а не тех, что не требуют от водителя никаких усилий.

Если еще недавно в Subaru говорили о том, что не могут назвать точную дату появления нового поколения WRX, то Иши вполне однозначно высказался на эту тему: новый гибридный Subaru WRX будет представлен в 2020 году.

Некоторые автомобили нынешнего поколения Subaru WRX попали под отзыв на российском рынке.

В ноябре Subaru представила финальную серию седана WRX, которая будет доступна только на британском рынке.

Фото: Артур Саруханов/«За рулем», Subaru