Девушка на Lamborghini опрокинула самосвал. Ее защитник напал на журналистов

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в Подмосковье, на 19-м километре Ярославского шоссе. Хотя в результате аварии никто не пострадал, без конфликта на ее месте не обошлось.

Каким образом сравнительно легкий Lamborghini Aventador смог опрокинуть груженый самосвал MAN, непонятно — обстоятельства ДТП пока полностью не прояснены. По одной из версий, у грузовика в результате столкновения лопнуло колесо. Спорткар, судя по снимкам и видеозаписям с места событий, пострадал несильно, его, возможно, даже удастся отремонтировать.

За рулем Авентадора, по словам очевидцев, находилась девушка, она не пострадала, подушки безопасности спорткара сработали в штатном режиме. На место аварии выехала съемочная группа телеканала РЕН ТВ, и тут внезапно у девушки появился защитник — молодой человек в капюшоне. Он вступил в конфликт с корреспондентом Валентином Горшениным, выхватил у него мобильный телефон и микрофон, затем нанес несколько ударов по камере девушки-оператора.

Журналисты по факту нападения обратились в полицию, агрессивного мужчину задержали и доставили в полицию. Девушка-водитель Lamborghini от общения отказалась.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: 1tv.ru

Видео: Телеканал 360