В России отзывают крупную партию Jeep Grand Cherokee

Под отзыв попали дорестайлинговые внедорожники текущего поколения WK2, реализованные на российском рынке официальными дилерами в период с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года. На них необходимо проверить брызгозащитный кожух тормозного усилителя.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

Два года назад концерн Fiat Chrysler Automobiles уже отзывал в России 6635 дорестайлинговых Grand Cherokee поколения WK2, у которых был обнаружен дефект реле топливного насоса, способный спровоцировать остановку двигателя. Нынешний же отзыв затрагивает 10 355 внедорожников, список их VIN-номеров — на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленной проблемы:

«Причиной отзыва автомобилей Jeep Grand Cherokee является неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя».

На всех подлежащих отзыву автомобилях механики авторизированных сервисных центров бесплатно для владельцев проверят правильность установки брызгозащитного кожуха тормозного усилителя и при необходимости установят новый надлежащим образом.

  • В ноябре Fiat Chrysler Automobiles отзывал с нашего рынка кроссвэны Fiat Freemont и Dodge Journey, на которых из-за некачественной сборки при аварии могли не сработать подушки безопасности.
  • В октябре итало-американский концерн призывал в России на внеплановый сервис для замены дефектных инфляторов подушек безопасности Takata кроссоверы Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot и седаны Chrysler Sebring. В сентябре по той же причине отзывали внедорожники Jeep Wrangler и седаны Chrysler 300.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: FCA

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