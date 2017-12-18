В России отзывают крупную партию Jeep Grand Cherokee

Лучшие полноприводные автомобили! Рейтинг ЗР

Мы собрали пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник, чтобы узнать, чей полный привод лучше. Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — все они прошли проверку на интеллект полноприводной трансмиссии. Выясним, как каждый из них впишется в рейтинг ЗР за всю историю сравнительных тестов.