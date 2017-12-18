Как победить одну из вечных бед России? Строить дороги попроще!

Общероссийский народный фронт (ОНФ) вышел с инициативой упростить стандарты строительства однополосных дорог на селе. Только так, считают в путинском движении, удастся решить проблему плохих дорог.

Более 40 тыс. населенных пунктов в стране не имеют дорог с твердым покрытием, в результате свыше 3 млн человек лишены возможности получить оперативную медицинскую помощь, доехать в любое время года до магазинов, учреждений культуры. Если бы стандарты строительства были попроще, это помогло бы наладить связь удаленных населенных пунктов с цивилизацией.

Как поясняют в ОНФ, граждане, которые жалуются на убитые дороги, часто говорят, что пробовали обращаться к местным властям, но те сообщают, что на подготовку проектной документации, строительство или ремонт таких дорог требуются десятки и даже сотни миллионов рублей, которых у них нет. А чтобы соединить все отдаленные села и деревни с дорогами общего пользования, требуется построить 230 тыс. км автомобильных дорог! Но для всех дорог нормативы единые, а между тем есть места, где проезжает не более 100 автомобилей в сутки. Вот для таких отдаленных мест и можно было бы взять на вооружение зарубежный опыт — в странах с обширными территориями и низкой плотностью дорожной сети больше доля однополосных автодорог с твердым покрытием и проще требования к их строительству.

Дороги с невысокой нагрузкой нужно проектировать по облегченным нормам, позволяющим существенно снизить их стоимость. То есть следует принять специальные нормативы для дорог с низкой интенсивностью движения. Такой документ даже есть, но его уже несколько лет не утверждает Минстрой России.

В результате — строится мало региональных и местных дорог, но за большие деньги, а до части дорог руки так и не доходят и они так и остаются направлениями. Например, по программе Минсельхоза России в Псковской области сельские дороги реконструируют по цене 20 млн руб. за километр. А если бы делать их попроще, то можно было бы сэкономить и за счет этого увеличить их протяженность. Тогда больше людей получили бы связь с региональными центрами.

«Упрощенные» трассы уже строят в Татарстане. Там действует следующий стандарт для дорог, по которым в сутки проезжает не более 100 автомобилей: ширина — от 3,5 до 4,5 м и разъезды длиной 20 м и шириной 6 м, расположенные в пределах видимости.

Дорожные фонды регионов из-за российской специфики сбора налогов пополняются только к концу года, когда ремонтные и строительные работы производить уже поздно. Поэтому поступила инициатива взимать с граждан транспортный налог летом. Это позволило бы активнее ремонтировать дороги.

Региональные дорожные фонды обеспечены деньгами лишь на 13% от потребности, поэтому федеральным дорожникам приходится брать часть региональных проблем на себя.



Фото: Александр Колбасов/ИТАР-ТАСС