Идеальная машина для вечеринки: американцы тестируют ГАЗ-66

Вслед за легендарными советскими легковушками проживающий в США видеоблогер Павел Суслов стал давать на тест своим калифорнийским друзьям не менее легендарные советские грузовики. «Шишига» произвела на Пола и Джей-Ти такое впечатление, словно они прокатились на НЛО.

Американцам, конечно, невдомек, что в России есть населенные пункты, куда в межсезонье можно добраться только на таких машинах, как ГАЗ-66, или на его современных аналогах — Садко Next и Вепрь Next. Янки долго ходили вокруг легендарной «шишиги», пытаясь понять, зачем может понадобиться такой мастодонт на больших «зубастых» колесах, и решили, что это идеальный автомобиль для поездок на вечеринку: в кузов можно загрузить пару десятков друзей и веселой гурьбой поехать на танцы.

Пол и Джей-Ти непременно так бы и сделали, но у машины не было страховки, а потому тест-драйв пришлось провести на тесной парковке, чтобы не попасться на глаза копам. Но и короткая поездка по кругу произвела на калифорнийцев неизгладимое впечатление. Чего стоит только посадка в тесной кабине с высоким горизонтально установленным рулем и рычагом переключения передач, размещенным справа и сзади от водителя — парни просто не могли поверить, что так бывает! С места они трогались на второй и других передач не использовали. Джей-Ти посетовал на неудобную педаль сцепления с вертикальным ходом и принял оправу огнетушителя за подстаканник. Пол за рулем ГАЗа с трудом разъехался со встречным Кадиллаком и вспотел, после чего похвалил «кондиционер» — открывающиеся торцевые окошки кабины.

Павел Суслов пообещал друзьям, что их первое беглое знакомство с «шишигой» продолжится в будущем на бездорожье. Вероятно, после этого Пол и Джей-Ти на некоторое время забудут о танцах и предпочтут провести пару дней в горизонтальном положении, приходя в себя.

Фото, видео: YouTube