Русская угроза: Lada вытесняет американские ретроавтомобили на Кубе

В декабре АВТОВАЗ отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus Cross, последний раз в эту страну компания поставляла машины 12 лет назад. Немецкие аналитики полагают, что, если поставки продолжатся, старые американские машины постепенно исчезнут с улиц Острова Свободы.

Новые Лады предназначены для работы в местных государственных службах такси, прокатных и туристических компаниях. После прохождения всех таможенных процедур машины должны прибыть на Кубу в январе 2018 года.

Остров Свободы известен туристам тем, что в такси там, в основном, используют древние американские автомобили. Специалисты полагают, что после того, как социалистическое руководство приоткрыло местный рынок, эти машины с него исчезнут, пишет немецкая Automobilwoche. Тем более что глава АВТОВАЗа Николя Мор заявил изданию: «Куба является одним из важнейших экспортных рынков».

Он хочет снова сделать Ладу экспортным брендом и наметил ближайшую цель — бывшие советские республики в Центральной Азии, а чуть позже в его планах — начать экспансию на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

«Lada с логотипом в виде парусной лодки является лидером российского рынка. В советские времена автомобили бренда с отчетливо угловатой формой были известны на Западе как „шигули“, — отмечает издание.

Корреспондент немецкой Die Welt прокатился на Ладе Весте по автотрассе, на которой отсутствует ограничение скорости. Он выжал из автомобиля все «соки» и нашел в нем как плюсы, так и минусы.

С сегодняшнего дня АВТОВАЗ приостановит конвейер. На ряде производств новогодние каникулы продлятся до 9 января.



Фото: flickr