Обновленный Kia Sorento Prime для России: двигатель и автомат

На российском рынке большой обновленный кроссовер корейской марки появится в феврале следующего года.

Kia Sorento Prime

Новый бензиновый двигатель — 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с., он заменит в гамме обновленного кроссовера силовой агрегат объемом 3,3 литра. Также остаются бензиновый 2,4-литровый атмосферник мощностью 188 л.с. и 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.). Бензиновые силовые агрегаты получили новый 8-ступенчатый автомат, а вот версия на «тяжелом топливе» осталась с прежней 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Из других технических новшеств: система управления режимами работы электроники (отдачи двигателя, работы коробки передач, отзывчивости педали газа и т.д.) получила «умный» режим Smart. В нем компьютер анализирует персональный стиль вождения и подстраивает работу электронных систем под конкретного водителя.

Kia Sorento Prime

Внешне автомобиль практически не изменился: обновились бамперы и светотехника, которая в топовых комплектациях стала полностью светодиодной. Соты радиаторной решетки теперь крупнее. Для кроссовера доступны новые цвета: темно-коричневый Rich Espresso и темно-синий Gravity Blue, а также легкосплавные диски нового дизайна диаметром от 17 до 19 дюймов.

В салоне изменений и того меньше: появились новые руль и ручка селектора выборов режима автомата, слегка изменился блок климат-контроля. На центральной консоли — индукционная панель для беспроводной зарядки смартфонов.

Kia Sorento Prime

Российские дилеры обновленный Kia Sorento Prime ждут в феврале следующего года. Цены и комплектации корейцы объявят ближе к старту продаж.

Обновленный Kia Sorento третьего поколения, который у нас продается с приставкой Prime, представили в июле этого года.

Ближе к весне у нас появится и другая новинка Kia: фастбэк Stinger, который стал новой флагманской моделью компании.

Фото: Kia