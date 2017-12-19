УАЗ Патриот ждет техническая революция: первые подробности

В Сети случайно рассекретили подробности о модернизации Патриота, которые произойдут с ним в конце 2019 года. Сам завод будет позиционировать эту машину в качестве второго поколения внедорожника, но на деле речь идет о глубоком техническом обновлении.

Дело в том, что подрядчиком Ульяновского автозавода является «Центр компьютерного инжиниринга» при Санкт-Петербургском политехе (СПбГУ). На своем сайте он опубликовал математическую модель Патриота 2020 года.

Ульяновцы сдержали слово: внедорожник останется рамным. Но произойдет настоящая техническая революция! Машина лишится переднего моста: на математической модели передняя подвеска колес независимая, на двойных поперечных рычагах. Задняя же лишится рессор, вместо них будут применены пружины. Появление независимой подвески спереди отправит в отставку и червячный редуктор, вместо него будет реечный механизм.

Критики в соцсетях уже начали говорить о том, что УАЗ пытается превратить Патриот в кроссовер. Но ведь он сохранит свои основные преимущества: рамную конструкцию, а независимая подвеска уже давно применяется даже на серьезных внедорожниках.

Другие подробности о втором поколении UAZ Patriot пока окутаны тайной. Представители завода заявили, что ждать автомата пока не стоит. Не исключено, что российский автозавод сменит поставщика раздаточной коробки — уже сертифицирован Патриот с индийской трансмиссией вместо корейско-китайской.

Из других изменений, которые должны произойти с Патриотом после серьезной модернизации, — комплекс электронных систем ADAS, известный по многим иномаркам. Он объединяет в себе несколько систем, включая системы экстренного торможения перед препятствием, распознавания дорожных знаков, помощи при парковке и т.д.

В 2022 году УАЗ планирует запустить в производство два новых бензиновых двигателя.

На базе Патриота Ульяновский автозавод делает и эксклюзивные версии — например, парадный кабриолет.

Фото: УАЗ, ЦКМ СПбГУ