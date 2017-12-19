Парковка в Москве станет бесплатной на время новогодних каникул

Таким образом столичные власти стараются привлечь в столицу туристов. Режим бесплатной парковки в городе будет действовать с 31 декабря по 8 января.

Многие москвичи стараются уехать из города на новогодние каникулы: их не привлекают ни распродажи в торговых центрах, ни развлечения, которые организуют столичные власти в парках, на центральных улицах и общественных пространствах. А вот жители Подмосковья и соседних областей не прочь погулять по Москве в период между Новым годом и Рождеством, бесплатная парковка станет для них дополнительным стимулом отправиться в поездку.

Как сообщил в своем Твиттере мэр Сергей Собянин, москвичи и гости столицы не будут платить за парковку с 31 декабря по 8 января. Льготный каникулярный режим распространится на все уличные парковки, включенные в зону парковочного пространства города. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать в платном режиме по действующим тарифам.

В связи с ожидаемым наплывом в Москву приезжих автомобилистов инспекторы МАДИ и АМПП усилят контроль за соблюдением правил парковки, будут следить за тем, чтобы водители не ставили машины в два ряда, не мешали друг другу и не создавали опасности для пешеходов.

Столичные власти по традиции очень щедро украшают город к Новому году: нынешней зимой елки с иллюминацией появились даже на штрафстоянках.

В конце ноября пресс-служба АМПП сообщила, что в ближайшее время расширять зону платной парковки в Москве не планируется.

Фото: АГН «Москва»