Три цены: знаете ли вы, где покупать незамерзайку

С приходом холодов ожидаемо растет спрос на зимние стеклоомыватели. Выяснилось, в каких российских городах незамерзайка дороже и дешевле всего.

Незамерзайка — товар сезонный, с начала сентября до середины декабря ее продажи в России выросли в три раза. Это не удивительно, как, впрочем, не удивительно и то, что цены на необходимую зимнюю жидкость на автозаправках и в интернете отличаются, но вот насколько? Где в России самый высокий спрос и цены на зимние стеклоомыватели, проанализировал сервис бесплатных объявлений «Юла». Согласно статистике, стоимость незамерзайки на автозаправках в 3,5 раза выше, чем на сервисах бесплатных объявлений. Так, если средняя цена пятилитровой канистры стеклоомывателя на заправке в Москве составляет 373 рубля, то в интернете — 106 рублей.

Самый высокий спрос на зимнюю жидкость, начиная с сентября этого года, наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, меньше ее покупали в Липецке, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске и Краснодаре.

Самые высокие средние цены на зимние стеклоомыватели на Юле — в Петрозаводске (320 рублей за 5 л), Петропавловске-Камчатском (250 руб.), Красноярске (178 руб.), а также в Московской области (175 руб.).

В Москве и Питере средняя цена 5-литровой баклажки — 106 и 141 руб. соответственно. Самую дешевую незамерзайку в интернете можно найти в Самаре, Липецке (по 100 руб. за 5 л), Тюмени (98 руб.) и Краснодаре (90 руб.).

На рынке масса различных незамерзаек, но официально нас заставляют покупать худшие из них. Наши авторы уже в который раз сетуют на это и рассказывают, почему так происходит, а также дают простой рецепт, как изготовить «продукт» своими руками.

Бывает, купил на дороге омывайку от безысходности, попользовался, а после автомобиль постоял, и жидкость замерзла. Что делать в такой ситуации, как вернуть ей жидкое агрегатное состояние? Все зависит от того, чистый ли лед в бачке или там все же есть доля зимней незамерзайки. Подробнее — в нашем материале.



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