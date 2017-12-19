Ломая стереотипы: составлен портрет подержанного женского автомобиля

Один из самых устоявшихся стереотипов в обществе гласит: «Никогда не покупайте подержанный автомобиль, на котором ездила женщина». Дескать, и в аварии они попадают чаще, и следят за техническим состоянием гораздо хуже мужчин.

Однако исследование, проведенное одной из крупных российских компаний-посредников по продаже подержанных автомобилей с онлайн-аукционов, говорит об обратном. Выяснилось, что машины, которыми владели (и что самое главное — ездили) женщины, не только ничем не отличаются от автомобилей, на которых ездили мужчины, но и имеют ряд преимуществ.

Во-первых, из-за того, что женщины не любят чинить автомобиль, почти треть из продаваемых ими автомобилей (27,7%) — это довольно свежие машины с пробегом до 100 тыс. километров. Пятая часть из всех осмотренных автомобилей, то есть 20%, еще находятся на гарантии, и они, как правило, еще не достигли трехлетнего возраста. Связано это с тем, что, вопреки еще одному стереотипу, женщины более восприимчивы ко всему новому и предпочитают чаще менять средство передвижения.

На «женских» автомобилях действительно часто заметен ремонт от мелких аварий, но обычно он проведен качественно, говорит глава компании CarPrice Денис Долматов. Техническое состояние подержанных автомобилей, которые продают женщины, даже лучше, особенно в части двигателя и ходовой. На мужских же машинах чаще встречаются последствия серьезных аварий, ведь водят они агрессивнее.

Интересно, что, как и мужчины, женщины предпочитают седаны (37%), на втором месте (24,4%) кроссоверы и внедорожники, замыкают тройку предпочтений пятидверные хэтчбеки (17,8%). Лидером популярности среди моделей стало обновленное третье поколение Opel Astra, выпускавшееся до 2009 года. Следом расположились два Ford Focus, третьего и второго поколений соответственно.

Топ-10 женских подержанных автомобилей 2017 года*

Место Модель 1. Opel Astra H (рестайлинг) 2. Ford Focus III 3. Ford Focus II (рестайлинг) 4. Chevrolet Lacetti 5. Ford Focus 6. Hyundai Solaris 7. Skoda Ocavia II (рестайлинг) 8. Peugeot 308 9. Volkswagen Polo V 10. Volkswagen Passat (B6)

* по данным компании CarPrice

Исследование было проведено на основе данных о состоянии более 130 тыс. подержанных автомобилей, которые прошли через компанию CarPrice. Для анализа использовались оценки по четырем параметрам: «кузов», «салон», «техническое состояние» и «сопутствующие факторы».

В целом, российский рынок подержанных автомобилей вырос на 3,4%.

Если в кармане всего полмиллиона рублей, какой автомобиль следует предпочесть — бюджетный новый или подержанный, но богаче оснащенный? Наш автор провел исследование рынка.

Фото: depositphotos.com, CarPrice