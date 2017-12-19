Только в России: нейромобиль за 550 тысяч рублей

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) ведет разработку инновационного транспортного средства для инвалидов и пожилых людей, которым можно управлять силой мысли. Государство выделило на этот проект 250 млн рублей.

Нижегородские ученые утверждают, что конкурентов их нейромобилю в мире нет, хотя еще два года назад «За рулем» рассказывал о прототипе китайского внедорожника Haval H9, которым можно управлять силой мысли — нейронную систему управления разработали в Нанькайском университете. С тех пор известий из Китая об этом проекте не слышно, что вполне объяснимо: местные ученые наряду с лидерами мирового автопрома переключились на разработку машин, управляемых искусственным интеллектом, в которых непредсказуемый человеческий фактор в перспективе будет начисто исключен.

В ННГУ, однако, собственный взгляд на автомобили будущего: российские специалисты полагают, что ключевые решения на дороге предстоит по-прежнему принимать человеку-водителю, а умная электроника станет его лишь подстраховывать, давать подсказки, предлагать варианты действий. Уникальная аппаратура на основе считываемых с головного мозга пилота мультимодальных сигналов генерирует управляющие команды исполнительным механизмам нейромобиля, задает ему нужное направление. При создании нейронной системы управления ученые опирались на опыт, полученный при разработке экзоскелета «Илья Муромец» для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Нейромобиль тоже предназначен в первую очередь для инвалидов, но в числе потенциальных покупателей разработчики видят и просто пожилых граждан, о чем в интервью агентству ТАСС рассказал руководитель лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов:

«В первую очередь мы ориентируемся на людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, вынуждены ездить на инвалидных колясках. Другая категория людей, которая тоже рассматривается в качестве потенциальных потребителей, — это пожилые люди. Сейчас ведутся дискуссии относительно того, следует ли продлевать права для людей старше, например, 60–70 лет. Потому что реакция ухудшается, координация движений тоже ухудшается, и этот вопрос довольно активно обсуждается».

250 млн рублей на создание нейромобиля ННГУ получил в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Нейронную систему управления автомобилем нижегородским ученым помогают разрабатывать коллеги из петербургского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. Времени на научные изыскания не так уж много: согласно условиям получения гранта, проект должен быть реализован до 31 декабря 2019 года.

Пока что нейромобиль существует исключительно в виде макета, на прошлой неделе его демонстрировали на выставке «Вузпромэкспо-2017» в Москве. В конструкции планируется использовать электрическую силовую установку, которая сможет обеспечить запас хода на одной зарядке от 200 до 600 км в зависимости от модификации. Размерами нейромобиль будет примерно со smart, но его компоновка предусматривает использование багажной двери для заезда инвалидной коляски. Экспериментальный образец изготовит тольяттинский Завод высокоточных деталей, испытания будут проходить сначала на полигонах, затем на реальных дорогах — готовность принять участие в тест-драйвах уже выразила группа инвалидов из Москвы.

Теперь самое главное — о ценах: по словам Василия Миронова, будущим покупателям нейромобиля стоит ориентироваться на диапазон 550–900 тысяч рублей.

Где будет организован выпуск управляемых силой мысли автомобилей, пока не сообщается.

Нижегородский нейромобиль далеко не единственный российский инновационный проект в автомобильной сфере. Так, например, дальневосточное конструкторское бюро 4232 ведет разработку летающего гиперкара Фурия, снабженного реактивной силовой установкой.

В Тольятти тем временем разрабатывают Yagalёt — двухместный родстер, оснащенный скрытой под днищем воздушной подушкой.

Фото: ННГУ